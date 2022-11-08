Стали відомі імена перших фіналістів «Голосу країни-12»

Відбувся перший епізод «Нокаутів» музичного проєкту «Голос країни-12» (ТЕТ), який був відзнятий до повномасштабного вторгнення рф на територію України. У новому етапі шоу тренерам у нелегкому виборі допомагали зіркові радники. У першому епізоді «Нокаутів» місце радника посіли популярний співак Артем Пивоваров та виконавиця Христина Соловій.

На сцену «Голосу країни» вийшла учасниця з багатодітної родини Ганна Кіндзерська. Під час нокаутів дівчина виконала пісню «Думи мої» і своїм бездоганним співом зірвала овації зали та схвальні коментарі від тренерів проєкту.

Ганна Кіндзерська

«Я думала, що все сьогодні почула, але це був якийсь апофеоз, — зізналася Соловій. — В певний момент я зловила себе на думці, що я би хотіла мати твій голос, щоб висловити таку бурю почуттів, як це зробила ти. Після такого виступу ти гідна першого стільця. Саме так повинен звучати Тарас Шевченко у 21 столітті».

Ганна Кіндзерска отримала шанс поборотись за перемогу у суперфіналі «Голосу країни».

Вийшов на сцену і дівочій дует — Інесса Грицаєнко з сестрою Аліною Сакс. У «Нокаутах» вони виконали хіт «Montero» відомого американського репера та співака Lil Nas X.

Дівочій дует - Інесса Грицаєнко та Аліна Сакс

«Дівчата, ви просто шалені, — сказав Півоваров. — Ви наче художники, так розплескували по залі ноти, наче фарби. І кожного разу показували щось нове. Я би обрав другий стілець для вас. Ви варті того».

Надя Дорофеева посадила дівчат на другий стілець, таким чином вони пройшли у суперфінал «Голосу країни».

Заспівав на сцені проєкту і вокаліст військового оркестру Олександр Свіріденко. Хлопець вперше вийшов на сцену без своїх побратимів та виконав пісню Христини Соловій «Шкідлива звичка». Наразі Олександр Свіріденко знаходиться на службі у лавах ЗСУ.

Олександр Свіріденко знаходиться на службі у лавах ЗСУ

«Ось такі люди є голосом країни, — не стримувався Артем. — Прості, трушні, музичні. Які в моменті створюють музику, готові до будь-яких експериментів, це в тобі відчувається».

Олександр сів на перший стілець, таким чином він посів своє місце у суперфіналі.

До того ж, суперфіналістами проєкту стали доброволець ЗСУ Давид Маскіса, кримськотатарська співачка Аліє Хаджабадінова та учасник «Голос. Діти» Михайло Цар.

Наступної неділі обирати суперфіналістів будуть команди Потапа та Олі Полякової.

Нагадаємо, ведуча «Голосу країни» Катерина Осадча дала ексклюзивне інтервью «ФАКТАМ», в якому розповіла про своїх синів та страхи

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