«Не протягне й року»: у мережі жорстко відреагували на нове зізнання Остапчука

Відомий шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно поділився подробицями про своє нове кохання, знову викликав бурю емоцій у тих, хто слідкує за його повідомленнями у соціальних мережах. Володимир виклав невелике відео, на якому обіймається з новою дівчиною — Катериною Полтавською — на тлі чудового краєвиду на правий берег Києва. Під відео він написав коротеньке: «Лю». Шанувальники відразу почали коментувати нові стосунки Остапчука.

«Що рік, то нова», — написали у відповідь на зізнання шоумена, натякаючи на недовгі стосунки з попередньою любов’ю Остапчука — Христиною.

Нагадаємо, шлюб Володимира з Христиною Горняк протримався не більше року. Вони розсталися під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зараз Христина перебуває за кордоном. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Володимира двоє дітей.

«Він вполював молоду й недосвідчену, — написали у коментарях. - Ця дівчина не витримає його дурного характеру».

Остапчуку закидають, що кожного разу він повідомляє про «суперкохання назавжди», але цього не стається.

«Ця дівчина не протягне й року», — припустили у коментарях і додали, що вона ще дуже молода.

Відомо, що Катерина стала продюсеркою нового розважального шоу Остапчука. Припускають навіть, що у лютому 2023 року пара побралася і це вже став третій шлюб шоумена.

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