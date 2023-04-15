«Дізнався, що я в неї перший чоловік буду»: Остапчук поділився подробицями про нове кохання

Український телеведучий Володимир Остапчук презентував авторське YouTube-шоу «Мекнув — питайте», продюсеркою якого стала його обраниця Катерина Полтавська. Разом з гостями першого випуску Анатолієм Анатолічем та Євгеном Клопотенком вони у студії обговорили стосунки з жінками. Зокрема під час випуску Володимир зізнався, що із коханою-журналісткою познайомився у мережі Instagram, і це було пов'язане із благодійним туром. Крім того, у шоу Остапчук зізнався, що лишив Катерину цноти.

«У нас різниця у віці 16 років. Десь на другий тиждень стосунків я дізнався, що я в неї перший чоловік буду. І вона сказала, що цілувалася зі мною теж вперше. Я запитав: „Як, тобі ж 22?“. Вона сказала, що не була у стосунках до мене. Спочатку я парився, що я старше і це будуть стосунки донька-батько. А потім я зрозумів, що вона доросла зріла людина і у свої 22 набагато розумніша, ніж більшість жінок, яких я знав до неї», — розповів Володимир Остапчук.

До слова, Катерина — це вже третя дружина телеведучого. Свої два попередні шлюби він нещодавно назвав «помилками».

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