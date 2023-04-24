Відомий гравець збірної загинув у ДТП на мотоциклі (відео)

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 23-річний хокеїст збірної Боснії та Герцеговини Амон Ракіч.

Спортсмен рухався на своєму мотоциклі дорогою в селищі Оженик, що неподалік міста Хаджич, коли сталося зіткнення за участю двох автомобілів. Як повідомили представники поліції, Ракіч загинув на місці.

«Дорогий наш Амон, ми вдячні за те, що в нас була можливість познайомитися з тебою, ділити з тобою роздягальню та лаву, носити ту саму майку та з гордістю виступати за збірну. Ми завжди пам'ятатимемо тебе та згадуватимемо всі ті хороші моменти, які були. Нехай твоя душа упокоїться з миром», — йдеться у повідомленні на сайті Федерації хокею Боснії і Герцеговини.

Зазначимо, що за час клубної кар'єри Амон Ракіч виступав на батьківщині за команди «Ведмеді» (Сараєво) та «Іліджа». За національну збірну зіграв 9 матчів, у яких закинув дві шайби.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько олімпійського чемпіона з росії Заурбека Сідакова загинув у страшній ДТП.

212

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram