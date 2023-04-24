Без скандалу не обійшлося: Руслана образилася на організаторів «Євробачення»

Попри те, що цьогоріч Україна не проводить «Євробачення», уникнути скандалу не вдалося. Його розбурхала перша переможниця міжнародного пісенного конкурсу від України Руслана, яка своїми «Дикими танцями» підкорила світ.

Руслана образилася на українських організаторів конкурсу у Ліверпулі через те, що її не запросили виступити в шоу. Співачку обурило те, що багатьох артистів, які брали участь у конкурсі запросили, а її — ні.

Каже, що навіть не знає, як реагувати, якщо така пропозиція надійде, і запропонувала такі варіанти: чекати далі на запрошення на гранд-фіналчи взагалі відмовитися від пропозиції виступу.

Продюсер і чоловік Руслани Олександр Ксенофонтов зазначив, що йому не зрозуміло, як можна було не запросити до участі в конкурсі «одну з яскравих виконавиць, яка проклала шлях на Євробачення для України».

Суспільне Мовлення, яке є співорганізатором конкурсу від України, відповіло на закиди. В коментарі зазначається, що за їхньою ініціативою BBC включив Руслану до програми конкурсу. І що артистка і її команда знають про ці плани і навіть вже провели підготовку.

«На сьогодні ми можемо лише наголосити, що Руслана виступатиме у низці форматів, які відбуватимуться до та під час проведення «Євробачення» в Ліверпулі, зокрема у фіналі конкурсу. Наскільки нам відомо, ВВС має намір включити Руслану до фіналу «Євробачення-2023», — йдеться у повідомленні Суспільного Мовлення.

Однак Руслана у своєму дописі в Інстаграм стверджує, що має запрошення лише на участь в івентах для єврофанів. Про виступи у напівфіналах чи фіналі не йдеться.

«В Ліверпулі я вже підтвердила свою участь у двох сайд-івентах (додаткових активностях на майданчиках, що працюють для єврофанів та гостей Ліверпуля).

Один з них колаборація з Англійською Національною Оперою, про другий я напишу згодом. Я живу і творю для України», — пише Руслана.

Нагадаємо, Україну в Ліверпулі представляє гурт TVORCHI. Їхній виступ коштуватиме майже три мільйони гривень.

Також у різних заходах та основних шоу візьмуть участь українські артисти — Тіна Кароль, Марія Яремчук, Alyoshа, Юлія Саніна також буде ведучою шоу.

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