Посадили на 21 рік у в’язницю: у США винесено вирок росіянці за спробу вбити українку, щоб потім видати себе за неї

Суд у Нью-Йорку поставив крапку в гучній справі про спробу вбивства українки Ольги Цвік. Винесено вирок росіянці Вікторії Насировій, яка в серпні 2016 року пригостила Ольгу чизкейком. Шматочок торта був начинений отрутою. Насирова намагалася отруїти Цвік, щоб заволодіти її документами і надалі видавати себе за українку — вони зовні схожі.

Однак Ольга вижила. У 2017 році Вікторію заарештували. Виявилося, що за нею тягнеться цілий шлейф злочинів. У росії вона вбила жінку, щоб заволодіти її майном. А в США обпоювала чоловіків і обкрадала їх.

За спробу вбивства Цвік Насирову засудили до 21 року тюремного ув'язнення. Після відбуття терміну її, ймовірно, екстрадують до росії.

Ольга Насирова - ліворуч, праворуч - Ольга Цвік / Фото: BBC

Поки тривало розслідування, а потім і судовий процес, Насирова перебувала за ґратами. Однак навіть у в'язниці вона примудрялася провертати темні справи. Вікторія спробувала налагодити постачання наркотиків до виправної установи. Вона попросила свого адвоката Крістофера Гойта принести їй одяг, оскільки хотіла мати привабливіший вигляд у залі суду.

Це було в березні нинішнього року. Гойта затримала охорона в'язниці — у парі туфель, які він ніс для Насирової, виявили два пакетики з марихуаною. Тепер адвокат перебуває під слідством і тимчасово позбавлений ліцензії.

Але це сущий дріб'язок порівняно з тим, що влаштувала росіянка чотири роки тому. Вона подала в Бронксі позов проти міста, тюремного управління, медичного управління Нью-Йорка та однієї з наглядачок.

Приводом став інцидент у в'язниці. Насирова посварилася з іншими ув'язненими через пульт телевізора в кімнаті відпочинку. Це було на початку січня 2018 року. Вікторія потім заявила, що після цієї сварки її нібито жорстоко побили в душі. І звинуватила в цьому чотирьох темношкірих жінок, які сиділи разом із нею.

Душова — єдине місце у в'язниці, де немає камер спостереження. Що насправді сталося там, ніхто сказати не може. Насирова стверджувала, що бійку бачила одна з наглядачок, але не стала втручатися.

Вікторія заявила, що їй зламали ніс. Вона п'ять днів провела в тюремній лікарні.

Насирова зажадала компенсацію в розмірі 5 млн доларів. У підсумку їй вдалося відсудити за позовом 300 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в США отримала тюремний термін шахрайка з росії Ганна Сорокіна, яка видавала себе за мільйонерку.

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