Хотіла «вкрасти» чуже життя: росіянка намагалась вбити українку, щоб жити за її паспортом

Українці, які проживають за кордоном, нерідко стають жертвами злодіїв та вбівць. Так недавно у Нью-Йорку визнали винною росіянку у спробі вбивства жінки, яка має схожу з нею зовнішність з метою вкрасти її особистість.

Як пише Бі-бі-сі, росіянка Вікторія Насирова у 2016 році намагалася вбити свого косметолога українку Ольгу Цвик, пригостивши її шматком чизкейка, який містив велику дозу заспокійливого.

Але Цвик вижила, а коли повернулася з лікарні, виявила, що в неї вкрали документи.

Обидві жінки мали схожу зовнішність, обидві розмовляли російською.

Злочин стався у серпні 2016 року. Насирова, якій зараз 47 років, прийшла до свого косметолога в Квінсі з упаковкою чизкейка.

Вона з'їла два шматочки сама, а третій, отруєний, запропонувала Цвик, якій на той момент було 35 років. Жінку почало нудити і вона прилягла.

Перед тим, як втратити свідомість, вона побачила, що Насирова ходила по її кімнаті.

Цвик знайшли непритомною наступного дня, навколо були розкидані таблетки, начебто жінка намагалась скоїти самогубство.

Коли Цвик повернулася з лікарні, вона виявила, що в неї вкрали її український паспорт та дозвіл на роботу в США, а також коштовності і близько 4000 доларів готівкою.

У залишках десерту виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб, таблетки, які були розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.

Як виявилось, Насирова вже мала проблеми з законом. В росії її звинувачують у вбивстві сусідки та викраденні її заощаджень.

Насирову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств.

Строк ув'язнення Насировій визначать наступного місяця, їй загрожує до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Італії недавно знайшли тіло зниклої 23-річної українки родом з Чернівців Яни Малайко. В її вбивстві підозрюють громадянина Молдови Дмитра Стратана.

Фото https://www.bbc.com/

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