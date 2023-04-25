Середній вік виходу на пенсію в Україні скоротився до 54 років: із чим це пов'язано і чому це проблема

У зв’язку зі збільшенням кількості громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію (одержувачі пенсії в разі втрати годувальника, одержувачі пенсій по інвалідності, учасники бойових дій тощо), середній вік виходу на пенсію стрімко зменшується. Про це заявили під час засідання парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Наразі середній вік виходу на пенсію становить 53,8 року. Хоча право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років.

Як наголошують у комітеті, така тенденція посилює навантаження на солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка наразі є збитковою й фінансується державою.

У зв’язку з цим законодавство потребує змін, зокрема йдеться про пенсійну реформу й запровадження накопичувальної пенсійної системи. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час телемарафону заявила, що середні внески на накопичувальне пенсійне забезпечення мають бути не меншими 7−10% від зарплати для забезпечення гідної пенсії.

«Середній внесок, який би покривав усі необхідні видатки, і зберігав кошти в їхньому еквіваленті для людини — це щонайменше 7−10% сплати. Сьогодні ми передбачаємо до 3%. Це трохи мало. Очевидно, що сам працівник повинен своїми коштами долучатися, щоб його внесок був оптимальним і потім з цього можна було отримати вигоду», — заявила вона.

Як писали «ФАКТИ», в Україні запроваджено новий порядок дострокового виходу на пенсію за станом здоров'я.

Фото: Pixabay

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