В Україні запроваджено новий порядок дострокового виходу на пенсію за станом здоров'я: що важливо знати

В Україні, де раніше оновили правила виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку, внесли ще деякі нововведення щодо дострокового виходу на пенсію.

Так, тепер достроковий вихід на пенсію можливий не лише за ліквідації підприємства, а й тоді, коли людина за станом свого здоров'я більше не може виконувати своїх обов'язків. Відповідний порядок затверджено постановою КМУ від 27.12.2022 № 1449.

Так, згідно з порядком невідповідність працівника за станом здоров'я посаді, яку він обіймає, підтверджують:

• довідка закладу охорони здоров'я з інформацією про висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, вказаної в журналі запису висновків ЛКК;

• повідомлення роботодавця про групу інвалідності працівника та його причини або витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальну програму реабілітації;

• медична довідка про проходження попереднього/періодичного медогляду працівника певної категорії, видана комісією з проведення медоглядів.

На підставі одного з цих документів роботодавець зобов'язаний перевести працівника за його згодою на іншу роботу — тимчасово або без обмеження або скласти акт про відсутність вакансій.

Якщо працівник відмовився від переведення, роботодавець має отримати від профспілки згоду на звільнення з п. 2 ч.1 ст. 40 Кодексу законів про працю.

У свою чергу особа, звільнена на такій підставі і яка має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, має право звернутися за заявою про призначення пенсії, якщо таке звільнення відбулося не раніше ніж за 1,5 роки до досягнення пенсійного віку. До заяви додається копія документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я та інші документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком.

Як писали «ФАКТИ», отримувати пенсію у 2023 році зможуть не всі пенсіонери.

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