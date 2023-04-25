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Суспільство та люди

Переходу на 12-річну шкільну освіту у 2024 році не буде, — Лісовий

19:59 25 квітня 2023
Школа

В Україні перехід на 12-річну систему шкільної освіти відбудеться, як і заплановано, у 2027 році. Дострокового переходу на нову систему у 2024 році через освітні втрати, пов’язані з війною та епідемією COVID-19, не буде. Такий перехід має відбутися в межах реформи Нової української школи. Про це повідомив міністр освіти України Оксен Лісовий.

«По-перше, для такого переходу необхідно мати затверджений державний стандарт про профільну старшу школу. Зараз він лише розробляється. По-друге, перехід вимагатиме чималих коштів, які нині у бюджеті не передбачені. Тому такі зміни на 2024 рік зараз не плануються. Окрім того, на мою думку, ми не можемо говорити про прискорення переходу на 12-річну школу як основного інструмента для подолання освітніх втрат. Для цього потрібні більш комплексні рішення, пошуком яких вже займаємося із командою», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак заявив, що найоптимальнішим варіантом вирішення проблеми освітніх втрат, яких зазнала Україна через COVID-19 і війну, могло би стати запровадження 12-річної системи освіти уже з 2024 року.

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