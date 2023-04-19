12 років у школі — вже з 2024 року: в Україні готуються достроково запровадити нову систему середньої освіти

Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак вважає, що найоптимальнішим варіантом вирішення проблеми освітніх втрат, яких зазнала Україна через COVID-19 і війну, могло би стати запровадження 12-річної системи освіти уже з 2024 року. Таку думку він висловив під час презентації результатів дослідження «Освіта під час війни», повідомляє «Укрінформ».

«Можна розглядати безліч методів і методик компенсації освітніх втрат. Але ми маємо реформу НУШ, і ми задекларували в законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році. Тому особисто я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже у 2024 році. І це вирішить усі наші питання. Ми зможемо збалансувати освітню програму таким чином, щоб врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність електроенергії, відсутність інтернету), врахувати перехідний період на кожному рівні і зможемо підготуватися до 2027 року — до повноцінного запровадження профільної старшої школи», — сказав Гурак.

За його словами, власне зараз представники української влади могли б поговорити з донорами, які готові надати фінансування освітній системі України, щоб не розпорошувати гроші на окремі проєкти, а підтримати нас один рік у запровадженні 12-річної системи.

«Як на мою думку, це могло б вирішити дуже і дуже багато питань», — зазначив Гурак.

Крім цього, зауважив він, дуже важливо, і зараз для цього є слушний час, укласти в Україні суспільний договір про відповідальність кожного учасника освітнього процесу за навчання.

«Чому? Тому що якщо учень не відчуває відповідальності, якщо вчитель в нинішніх умовах не відчуває відповідальності за рівень освіти, то потуги тільки держави, тільки Міністерства освіти, тільки Служби (ДСЯОУ. — Авт.), або тільки депутатів, які напишуть хороші зміни до законів, не будуть мати абсолютно ніякого результату. Тому перша необхідність — це кожен має відчути свою відповідальність за результати навчання. І тоді ми можемо говорити про речі, які слід змінювати: і в інклюзивній освіті, і в дошкільній, позашкільній, і в загальній середній освіті», — наголосив Гурак.

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