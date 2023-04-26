Дощі, грози і заморозки: де найближчим часом суттєво погіршиться погода

Як і попереджали синоптики, в Україні поки що встановилася тепла, але дощова погода.

Втім, вона може погіршитися у найближчі години. Про це пише у соціальній мережі народний синоптик Станіслав Щедрін.

«Сьогодні по всій Україні окрім східних областей очікуються дощі, у центрі та на Миколаївщині подекуди з грозами, місцями пройдуть сильні зливи та шквали», — зазначає він у соціальній мережі.

Рух повітряних мас Україною

Про зміну погоди попереджає і синоптикиня Наталка Діденко.



«26-го квітня, у західних областях України буде холодно, вдень не вище +8+13 градусів. Та ще й дощі! Проте саме ці дощі своєю щільною хмарністю не пустять заморозки. Поки що. А ось у ніч на 27 квітня дощі підуть собі далі, хмари розсіються, небо прояснить і тут вже ймовірність заморозків реальна: отже, вночі 27 квітня у західних областях України передбачається заморозки», — зазначає вона, додаючи, що вночі 28 квітня ймовірність заморозків на заході України посилиться і навіть торкнеться прилеглих областей — Вінницької та Житомирської.

В той же час на сході України тим часом буде дуже тепло, вдень — до +15+21 градусів.

Похолодання навіть у північній частині країни не буде тривалим — вже на початку травня температура суттєво підвищиться, прогнозують на сайті «Метеопрог». Втім, температурні гойдалки триватимуть.

В той же час чергове потепління може викликати другу хвилю водопілля, тому жителям північних регіонів поки що рано розлаблятися.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram