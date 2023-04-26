Отримували «зарплату» в кривавих російських рублях: в Києві та Одесі затримали колаборанток

СБУ затримала у Києві та Одесі двох колаборанток, які втекли з деокупованого Херсона, що досі перебуває під обстрілами ворога, і ховалися від правосуддя. Одна з них із захопленням ворога Херсонщини очолила «відділ» створеного агресором «басейнового управління водних ресурсів Херсонської області».

На цій «посаді» вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань рф, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону. — сформувала штат «відділу» і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови, повідомили в СБУ.

Інша поплічниця агресора під час окупації Херсона влаштувалась до створеного загарбниками «обласного пенсійного фонду» і була задіяна ворогом у виконанні вказівок москви щодо запровадження «рубльової зони» в регіоні. Зокрема, встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті.

Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ. А під час обшуків за місцем її тимчасового проживання було виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй у якості «зарплати».

Під час обшуку приміщення

Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»). Одній з них суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

А тим часом на ще окупованих ворогом територіях України колаборантів і зрадників просто ліквідують.

Фото СБУ

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram