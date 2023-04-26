Затемнення та коронація: чому дата сходження на престол Чарльза III може стати фатальною

Офіційно спадкоємець Британського престолу Чарльз III ще не став королем — його коронують лише 6 травня. Що цікаво, напередодні, 5 травня, відбудеться місячне затемнення, яке завершує весняний коридор затемнень.

У зв'язку з цим деякі астрологи вважають цю дату фатальною, пишуть американські ЗМІ.



Для наших предків затемнення були знаком майбутньої небезпеки, адже вони не розуміли природи цього явища. Сьогодні з цим все набагато простіше, проте багато людей побоюються цих періодів. І хоча фізично затемнення нам зовсім не загрожують, з астрологічного погляду це важливі, або навіть переломні моменти.

Особливо варто звернути увагу на коридори затемнень, коли закладається фундамент глобальних змін у суспільстві. Так, 5 травня коридор затемнень закривається місячним затемненням, а наслідки періоду ми бачитимемо ще дуже довго.



Принца Чарльза коронують в останній день місячного календаря — наступної доби після місячного затемнення. Саме цей факт може надати події досить хаотичного характеру і привести до непередбачуваних наслідків. Можливі скандали, неприємні ситуації.

Події, що відбуваються до закінчення циклу затемнень, можуть мати наслідки ще протягом 18 років. Можливо, дату коронації обрано зовсім не випадково. Якщо це так, то, ймовірно, Великобританія має намір у майбутньому скасувати монархічну форму правління та водночас збільшити свій вплив на міжнародній арені.

Не менш цікавим є той факт, що Вільям, син майбутнього короля, був народжений у день сонячного затемнення. А це, як стверджує астролог, лише наголошує на неоднозначності та важливості події.

Проте ми точно не знаємо, чи випадково підбирали дату коронації чи ні. Припустимо, що це збіг. Але все одно у Всесвіті будь-який «збіг» обумовлений якимсь змістом. Тоді виходить, що перед королівською сім'єю стоїть важливе завдання світового масштабу. Але як вона з нею впорається, невідомо. Тут жодних гарантій немає.



Чарльз — перший з чотирьох дітей Єлизавети та Філіпа. Він народився 14 листопада 1948 року. З ранніх років хлопчик уже усвідомлював, яка відповідальність лежатиме на ньому у майбутньому. Але перспектива успадкувати престол навряд чи могла надто подобатися спадкоємцю королівської сім'ї. Його натальна карта явно вказує на інтровертну натуру та переваги, далекі від державних справ.

У молодості та зрілості Чарльз і думати не міг про те, що колись стане королем, але від кармічного завдання нікуди не втекти. І ось зараз, на старості років, йому доведеться зійти на престол замість своєї матері, яка пробула на ньому понад 70 років.

Якщо поглянути на астрологічну характеристику періоду підготовки до коронації, то стане зрозумілим, що сонячне затемнення активізує сектор влади та суспільного статусу. Перед Чарльзом стоїть складний вибір: зміцнити свої позиції чи відступити назавжди.

Попри те, що численні аналітики пророкують відмову від престолу Чарльза III, більшість астрологів не бачать до цього явних передумов. Напевно, майбутній король відчуває сильний тиск, але розуміє, наскільки важливо виконати покладену на нього місію.

Нагадаємо, церемонія коронації Чарльза ІІІ пройде не в повному складі. На принца Гаррі все ж таки чекають у палаці, а його дружина Меган Маркл залишиться вдома з дітьми.

Гаррі також не братиме участі у традиційній процесії і не приєднається до родичів на балконі Букінгемського палацу. Він також не зустрінеться зі старшим братом Вільямом поза офіційних заходів. Спілкування між братами навряд чи може повернутись на колишній рівень. Королівські експерти вважають, що принц Гаррі перейшов усі межі, чого йому ніколи не вибачать.

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