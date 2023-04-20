Коридор затемнень з 20 квітня до 5 травня: чому він вважається небезпечним

У четвер, 20 квітня, стартує незвичайне астрономічне явище — гібридне сонячне затемнення. Триватиме воно до 5 травня 2023 року. У період коридору затемнень у житті багатьох людей відбудуться значні зміни.

Про це розповідає астрологічний сайт.

Востаннє гібридне затемнення спостерігалося 8 квітня 2005 року, наступне буде 30 квітня 2041 року.

Період затемнення починається з моменту, коли денне та нічне світила стають на одну лінію з нашою планетою, поперемінно закриваючи один одного від спостерігача з Землі.

Під час сонячного затемнення Місяць якийсь час перебуває перед Сонцем, повністю або частково закриваючи його огляд. У цей час на Землю спускаються сутінки або настає повна темрява, оскільки сонячне світло не доходить до Землі.

Під час місячного затемнення, яке відбувається за два тижні після сонячного, Сонце закриває Місяць від земного спостерігача.

Який вплив на людей може мати коридор затемнень

Коридор затемнень є енергетично дуже сильним періодом і, на думку астрологів, може істотно впливати на людей та на процеси, що відбуваються на Землі.

Астрологи попереджають, що кожна людина має бути готова до подій цього періоду, оскільки через підвищену енергетику наших найближчих небесних світил можуть відбуватися значні зміни у психіці людей.

У період коридору затемнень людина може стати нестабільною, можливі часті перепади настрою, емоційні сплески, дратівливість, агресивність, які важко піддаються контролю.

У багатьох можуть загострюватись хронічні захворювання, з'являтися запаморочення, безсоння. Цей період дуже небезпечний виникненням конфліктів, які можуть спричинити непередбачувані наслідки.

Цей коридор затемнень, на думку астрологів, особливо небезпечний, оскільки сонячне затемнення 20 квітня відбудеться у знаку вогняного Овна, який має найсильнішу енергетику, а місячне затемнення 5 травня — у знаку підступного Скорпіона. Це буде протиборство двох потужних стихій — вогненної та водної, які додадуть експресії всім подіям, що відбуваються.

На думку фахівців, цей період бажано провести на самоті, як можна у більш спокійній та стабільній обстановці, в оточенні лише близьких та приємних людей. Рекомендується займатися спокійними справами або довгостроковими перспективними проєктами, які приносять задоволення та не вимагають терміновості та квапливості.

Можна на цей час взяти відпустку та вирушити в далеку подорож, у якісь приємні та гарні місця (звичайно, це порада не для українців) чи проводити час на природі, на дачі. Але важкої фізичної роботи у своїй слід уникати, краще присвятити час відпочинку, читанню літератури, перегляду легких серіалів.

Дуже добре в цей період займатися медитацією, приймати розслаблюючі ванни, душ, що освіжає, робити масаж. У період коридору затемнень потрібно дотримуватися режиму дня, добре харчуватися та пити багато води.

Важливі заборони на час коридору затемнень

Насамперед, у період коридору затемнень слід контролювати свої емоції та уникати спілкування з неприємними та конфліктними людьми, з якими у вас є якісь розбіжності. Це може загрожувати сварками, непередбачуваною поведінкою, спалахами агресії з обох боків.

Якщо з кимось все-таки стався конфлікт, постарайтеся якнайшвидше захистити себе від цієї людини, увімкніть глибоке дихання, прийміть душ і перенесіть свою увагу на якийсь позитив.

У цей період не можна займатися важкою фізичною працею, розпочинати нові проєкти, щось кардинально змінювати у своєму житті (місце проживання чи роботи, одружуватися, розлучатися). Не можна також позичати гроші.

У період коридору затемнень астрологи не радять дивитись на Місяць та Сонце, а вдень рекомендують носити протисонцеві окуляри.

Гороскоп на старт затемнення — 20 квітня, день Кмітливої Мавпочки, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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