Стало відомо, через яку фразу про своїх дітей принц Вільям не має наміру миритися з братом Гаррі

Перспектива того, що спілкування між принцом Вільямом і його молодшим братом Гаррі може повернутись на колишній рівень, здається все більш примарною: спадкоємець британського престолу не розмовляв з Гаррі з похорону Єлизавети II. А тут ще спливає необережно (чи навмисно) кинута фраза — королівські експерти вважають, що принц Гаррі перейшов усі межі, чого йому ніколи не вибачать.

Про це пишуть британські ЗМІ.

У скандальних мемуарах «Запасний» герцог Сассекський виступив з низкою глибоко особистих звинувачень на адресу своєї родини. Але й після виходу книги він не зупинився і продовжив робити подальші заяви у численних інтерв'ю.

Так, у розмові з журналістом The Telegraph деякий час тому принц Гаррі згадав, що «боїться, що його племінниця і племінник — принцеса Шарлотта і принц Луї — закінчать, як він» (тобто, «запасними»).

Крім цього, він додав: «Хоча Вільям… дуже ясно дав мені зрозуміти, що я не несу відповідальності за його дітей, я все ще відчуваю відповідальність, знаючи, що з цих трьох дітей принаймні один зрештою стане таким же, як я, запасним, і це ранить мене, це мене турбує».

На думку колишнього королівського оглядача BBC Дженні Бонд, цей коментар безсумнівно засмутив принца та принцесу Уельську.

«Тут справа навіть не в тому, що Вільям сказав Гаррі не втручатися в життя його дітей, а в тому, що він сказав, що Джордж, Шарлотта та Луї не його обов'язок. Щодо цього мої симпатії на боці Вільяма, — каже Бонд. — Гаррі має величезну проблему з тим, що він „запасний“. Ми це все знаємо. Але зовсім необов'язково, що діти Вільяма та Кетрін відчуватимуть те саме, що й він».

Журналістка наводить приклад з Едвардом, герцогом Единбурзьким та принцесою Анною. Вони ніколи не відчували себе зайвими, «другосортними» у сім'ї. І старанно працювали, хоч розуміли, що ніколи не зможуть зійти на британський престол.

На думку Бонд, Шарлотта та Луї, навіть не претендуючи на статус королеви та короля, будуть дуже важливими людьми при дворі з величезними привілеями та широким колом обов'язків, які не дозволять їм почуватися непотрібними.

Крім того, цілком імовірно, що їхні батьки працюватимуть над «нормалізацією» життя Шарлотти та Луї, щоб вони розуміли, що служба як член королівської сім'ї для них не єдиний варіант.

Нагадаємо, 23 квітня принцу Луї, молодшому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон, виповнилося п'ять років. Луї посідає четверте місце у черзі на престол після свого батька, старшого брата принца Джорджа та сестри принцеси Шарлотти.

Раніше ми писали, від яких «хвороб» страждають майбутні король та королева Вільям та Кейт.

770

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram