Коронація Чарльза III: під час церемонії будуть використані дві карети і три корони

До коронації Чарльза III і його дружини Камілли залишається менше місяця, проте Букінгемський палац поки що до кінця не погодив усі деталі майбутньої церемонії. Британські газети повідомили, що ухвалено рішення змінити традиційний маршрут, яким Його Величність проїде 6 травня. Зроблено це для того, щоб Чарльз і Камілла могли розраховувати на більш комфортну подорож, ніж Єлизавета II 1953 року.

Урочиста процесія в супроводі королівської кінної гвардії, вирушивши з Букінгемського палацу, пройде прикрашеною прапорами вулицею Мелл. Звідти через Арку Адміралтейства вона омине Трафальгарську площу з південного боку, проїде урядовою вулицею Вайтголл і через Парламентську площу досягне Вестмінстерського абатства. Саме там з 1066 року коронували 39 англійських і британських монархів.

Назад королівське подружжя повернеться тим самим маршрутом протяжністю 1,3 милі (2,09 км) в один бік. Це майже в чотири рази менше, ніж 5 миль (8 км), які Єлизавета II подолала після своєї коронації. Скорочення маршруту означає, що набагато менше людей зможуть побачити урочисту процесію.

Ще одна зміна — у розпорядженні короля і королеви будуть дві карети. До Вестмінстерського абатства Чарльз і Камілла проїдуть у сучасному екіпажі. Він був виготовлений 2014 року і забезпечений сучасними амортизаторами.

А ось назад Їхні Величності поїдуть у золотій кареті 1762 року. Її висота майже чотири метри. Довжина понад сім метрів. Важить вона чотири тонни. Через це карета може пересуватися лише в прогулянковому темпі, що справді надає величності королівській процесії.

Однак їхати в цьому екіпажі є суцільними тортурами. Амортизаторами в кареті є шкіряні ремені. Єлизавета II скаржилася, що відчуває найменший камінчик або ямку. Ось Чарльзу і Каміллі й вирішили дещо полегшити подорож хоча б перед коронацією.

Ще одна новина — 6 травня будуть задіяні три корони. Під час церемонії у Вестмінстерському абатстві Чарльз одягне Імператорську корону. Потім її замінять на корону Святого Едуарда. У ній Його Величність повернеться в Букінгемський палац. Для Камілли приготовлена корона королеви Марії, прабабусі Чарльза.

Корона Святого Едуарда — це символ британської монархії і влади. Вона була створена 1661 року для коронації Карла II. Як припускають, придворні ювеліри використовували при її виготовленні золото з вінця святого Едуарда Сповідника, англійського монарха, який правив у XI столітті.

Для Чарльза корону довелося трохи зменшити. Її вага — майже 2,2 кг. Основну вагу надають 444 дорогоцінні камені, які прикрашають королівський вінець. Корона зберігається в лондонському Тауері.

Ще наприкінці осені стало відомо, що Каміллі довелося відмовити собі в задоволенні вдягнути 6 травня корону, яка була виготовлена 1937 року для Єлизавети. А все через знаменитий діамант «Кохінур», вага якого становить 105 каратів. На цей дорогоцінний камінь донині претендує Індія. Тому, щоб уникнути можливих непорозумінь з урядом цієї країни, було одразу вирішено не чіпати корону.

А тепер з'ясувалося, що гостра дискусія в Букінгемському палаці виникла через інший атрибут майбутньої коронації. Йдеться про скіпетр зі слонової кістки, який мала намір тримати Камілла.

Як відомо, Чарльз і Вільям є активними захисниками тварин. Вільям навіть пропонував знищити скіпетр, щоб не давати приводу критикувати британську королівську сім'ю за зберігання виробів зі слонової кістки.

Торгівля цим дорогоцінним матеріалом для вичинки предметів розкоші була заборонена 1989 року відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. А той факт, що британська королівська сім'я продовжує використовувати вироби зі слонової кістки, підштовхує браконьєрів продовжувати вбивати слонів.

Скіпетр з фігурою голуба був виготовлений для Марії Моденської, дружини короля Якова II (1685−1688). Це один із двох жезлів, які показують публіці під час коронації. Тому радники в Букінгемському палаці переконували Вільяма і Чарльза в тому, що наявність слонової кістки в колекції «неминуча через кардинально відмінні цінності минулих епох». Поки неясно, чия точка зору переможе.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що стала відома причина, через яку принц Гаррі та Меган Маркл не приїдуть на коронацію Чарльза III.

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