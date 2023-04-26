Opti Taxi рекордно збільшив мережу філій

Багато хто знає та активно користується послугами компанії Opti Taxi, адже це швидко, недорого та практично. Водії дбають про безпеку, пропонується на вибір кілька класів автомобілів, а представництво у багатьох містах України вкотре доводить переваги та вигоду сервісу. Компанія була створена далекого 2005 року і за ці роки виросла в одного з лідерів. В 2021 році з’явились нові напрямки діяльності компанії, що дозволило розширити сфери впливу та надавати якісні послуги.

Все починалося з вантажних перевезень, але у 2006 році було вирішено відкрити новий напрямок — таксі. Бренд звався «Оптимальне таксі 579». Згодом перші автомобілі таксі під цим брендом з'явилися у великих містах України: 2009 рік — Львів та Запоріжжя, 2010 рік — Одеса та Дніпро, з 2011-го по 2013 рік — Миколаїв, Рівне та Івано-Франківськ. Вже у 2014 році в більш ніж 10 нових містах стали доступні таксі цієї компанії.

Нові можливості з OptiВигода

Ще з літа 2022 року компанія дарує новим та постійним клієнтам знижки на поїздки. Якщо хтось давно є клієнтом і користується іноді послугами, то він може отримати 30% знижки. Подарунок можна отримати за таким алгоритмом:

• встановити програму з Play Market, App Store або App Gallery;

• замовити таксі;

• здійснити поїздку;

• одержати знижки до 30%.

Також навесні була актуальною акція щодо отримання кешбеку, яка діє досі. Повернення грошей відбувається на банківську картку від АBank24. Повернення діє у розмірі 5% від суми поїздки. Окрім стандартних перевезень, кожен бажаючий може замовити доставку вантажів, а також перевезення домашніх тварин, трансфер або кур'єрську доставку в межах міста.

Спортивний мобільний банк Sportbank у співпраці з Opti Taxi також пропонує своїм клієнтам повернення частини витрачених на послугу грошей. Єдина умова — оплата за поїздку карткою зазначеного банку. Кешбек у розмірі 5% видається всім клієнтам у всіх містах України, але з лімітом поїздки 100 гривень. За перші три поїздки до 30 гривень можна отримати додатково 30% кешбеку.

Перспективи розвитку Opti Taxi

У Каневі та Смілі нарешті запрацював сервіс таксі. Тепер мешканці цих міст можуть скористатися послугами компанії та дістатися будь-якої точки з комфортом та за доступну ціну. Наразі кількість філій в Україні збільшена до 40 одиниць. У перспективі збільшення кількості представництв для надання клієнтам відмінного сервісу, безпеки та комфорту під час поїздок.

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