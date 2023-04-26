Нежитлову будівлю, яку за рішенням Київської міської ради у 1999 році передали Відкритому міжнародному університету розвитку людини «Україна» для потреб організації, насправді використовують для господарської діяльності комерційних компаній. Про це пише видання «Апостроф» у статті «Університет „Україна“: бізнес та незаконне збагачення замість навчання?».

«Офіційно Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна“ почав працювати у 1999 році. Київська міська державна адміністрація передала до статутного капіталу університету право користування будинком у Києві на вулиці Хорива, 1 г загальною площею 1223 м². З цього моменту почалося більш-менш пристойне розміщення адміністрації та навчання студентів», — йдеться в статті.

Як з'ясував «Апостроф», за адресою: вулиця Хорива, 1 г розташована кафедра дизайну університету: «Сьогодні це приміщення закрите та знаходиться у покинутому стані, що підтверджується протоколом постійної комісії з власності Київської міської ради від 2 червня 2021 року».



Тобто нежитлова будівля, згідно з рішенням Київської міської ради від 18 лютого 1999 року № 146/247, передавалася для потреб організації навчання, яке вже тривалий час не проводиться.

Далі з'ясовується, що у період перебування у користуванні університету нежитловим будинком у ньому ведуть свою господарську діяльність інші компанії:

ТОВ «Українсько-німецький центр «Редокс», що займається виробництвом фармацевтичних препаратів та матеріалів; за дивним збігом обставин засновником цієї компанії є особа, пов'язана з Таланчуком Петром Михайловичем (президент університету) — Таланчук Ірина Володимирівна.

Підприємство «Вага-про» (ідентифікаційний код юридичної особи — 37 392 506), яке займається питаннями працевлаштування у Києві та перекладом документів.

Профспілкова організація Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи — 26 170 001).

«Вказана обставина дозволяє вважати, що замість організації навчального процесу у нежитловому будинку, ймовірно, здійснюється господарська діяльність та надання соціальної допомоги, що не відповідає основним статутним завданням університету «Україна», — пише «Апостроф».

Видання наголошує на наявності судових рішень, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень про невиконання університетом своїх господарських зобов'язань: справа № 910/22792/15 та справу № 910/11255/14.

«Суть судових процесів полягає в тому, що університет уклав з ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» кредитні договори на 13 млн грн та 30 млн грн, відповідно, очікуючи відшкодування відповідачами 75% суми відсотків за цими кредитними договорами, не сплачував їх, але в зрештою став єдиним боржником за цими кредитними договорами та відсотками за ними. Таким чином, якщо університет «Україна» не здійснить своєчасну сплату боргу перед кредиторами, то останні можуть звернутися до суду з позовом про стягнення боргу, зазначає видання. Якщо суд задовольнить позов, буде використано засоби примусового виконання рішення суду, які можуть передбачати стягнення на майно та майнові права боржника, включаючи право користування будинком за адресою, зазначеною в пояснювальній записці. У разі стягнення майна, яке є частиною статутного капіталу, існує можливість втрати частки Київської міської державної адміністрації у статутному капіталі університету у вигляді нежитлової будівлі», — йдеться у статті.

Крім того, враховуючи, що вартість даної нежитлової будівлі, загальною площею 1223 м² у статутному капіталі університету визначена у розмірі 2 473 440 грн, при передачі даного приміщення в оренду бюджет міста Києва зможе отримувати значні надходження та спрямовувати їх на задоволення потреб територіальної громади міста.

В «Апострофі» припустили, що навчання, мабуть, — це лише прикриття для отримання приміщення.

«Які цілі насправді переслідує керівництво, можна лише здогадуватися» , — йдеться у публікації.

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