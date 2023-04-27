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Спорт

Операцію Луческу відклали через проблеми тренера «Динамо» з серцем: призначено нову дату

8:59 27 квітня 2023
Мірча Луческу

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу, який після гри з «Шахтарем» (1:1) пішов на лікарняний і передав керівництво командою Олександру Шовковському, перенесе операцію на нозі через коксартроз (зношування та руйнування хрящової тканини тазостегнового суглоба, що прогресує) пізніше ніж планувалося, повідомляє Gazeta Sporturilor.

Оскільки у 77-річного румунського фахівця раніше були проблеми з серцем (два передінфарктні стани: один — 1992 року в «Брешії», інший — 2009-го в «Шахтарі»), лікарі перед операцією вирішили провести ретельне кардіологічне обстеження. Показники виявилися в нормі, але все ж таки було вирішено замінити тренеру коронарний стент, що і було зроблено.

Після такої процедури Луческу знадобиться кілька днів відпочинку перед операцією, яку запланували на понеділок, 1 травня (проблема з ногою завдає тренеру сильного болю і заважає йому нормально ходити).

«Ця операція проходитиме в Києві. Я міг би поїхати в інші країни, але вирішив зробити операцію тут. Я довіряю українським лікарям, і це важливо для команди, для київського клубу «Динамо», — розповів Мірча Луческу, контракт якого з «біло-синіми» чинний до літа 2024 року.

Додамо, що перший матч без Луческу «Динамо» проведе у п'ятницю, 28 квітня, коли в рамках 23-го туру УПЛ зіграє в Ужгороді проти «Металіста».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу потрапив до топ-десятки незвичайного рейтингу Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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