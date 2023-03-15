Лобановський та Луческу потрапили до топ-10 незвичайного рейтингу Ліги чемпіонів

Популярне британське видання FourFourTwo, яке включило легендарного Олега Блохіна до топ-100 найкращих футболістів усіх часів та назвало дует форвардів «Динамо» Шевченка-Ребров «одним із найбільш смертоносних у сучасному футболі», склало черговий рейтинг, в якому знайшлося місце представникам українських клубів.

Цього разу журналісти назвали 11 найкращих тренерів, які ніколи у своїй кар'єрі не вигравали найпрестижніший клубний турнір Європи — Лігу чемпіонів. На третьому місці в рейтингу розмістився легендарний Валерій Лобановський, під керівництвом якого київське «Динамо» грало у півфіналі-1998/1999, а шосту сходинку займає нинішній наставник «біло-синіх» Мірча Луческу, який, будучи тренером міланського «Інтера» та «Шахтаря», доходив до чвертьфіналу турніру.

Зазначимо, що очолив рейтинг аргентинець Дієго Сімеоне, який із 2011 року очолює мадридський «Атлетико» та двічі доводив команду до фіналу Ліги чемпіонів (в обох випадках «матрасники» поступалися своїм землякам із «Реалу»), а на другому рядку розташувався багаторічний наставник «Монако» та лондонського «Арсеналу» Арсен Венгер. Також до топ-5 увійшли англієць Боббі Робсон (екс-«Ньюкасл» та «Порту) та італієць Массіміліано Алегрі (екс-«Мілан», зараз — «Ювентус»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що авторитетне видання назвало автора найкращого гола в історії ЧС.

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