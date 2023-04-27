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«Віддаю перевагу спокійному життю»: зірка 90-х, яка змінилася до невпізнання, не бажає повертатися до Голлівуду

22:00 27 квітня 2023
Бріджит Фонда із сином Олівером та його подружкою

Нещодавно папараці випадково сфотографували в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса кінозірку 90-х Бріджит Фонда. Про неї нічого не було чутно близько 20 років. Свою акторську кар'єру онука легендарного актора Генрі Фонда офіційно завершила 2003 року. Її останньою роботою стала роль у телефільмі «Снігова королева».

Упізнати Бріджит на опублікованих фото неможливо. Від колишнього голлівудського лиску не залишилося й сліду. 59-річна Фонда була в аеропорту зі своїм 18-річним сином Олівером і його подружкою.

Папараці ризикнули підійти до Бріджит і запитати, чи не думає вона повернутися в кіно?

«Це навряд чи. Ні. Я віддаю перевагу спокійному життю», — відповіла колишня кінозірка.

Бріджит є дочкою відомого актора Пітера Фонда і племінницею знаменитої Джейн Фонда. Вона дебютувала дитиною в культовому фільмі «Безтурботний наїзник», головну роль у якому зіграв її батько.

У середині 80-х Бріджит продовжила зніматися. Але пік її успіху припав на 90-ті. Вона зіграла головну роль у трилері «Самотня біла жінка». Френсіс Форд Коппола дав їй роль журналістки в третій частині «Хрещеного батька». Квентін Тарантіно зняв Фонда у своєму фільмі «Джекі Браун». Також користувалися популярністю картини «Мерія», «Доктор Голлівуд», «Простий план».

Кадр з фільму "Джекі Браун"

У 2003 році Фонда потрапила в аварію. Вона не впоралася з керуванням автомобіля на мокрій від дощу дорозі і злетіла в кювет. Бріджит зламала два грудні хребці, але зуміла повністю відновитися після травми. Однак цей інцидент підштовхнув її завершити кар'єру в Голлівуді.

Бріджит удвох із чоловіком композитором Денні Ельфманом. Фото зроблено 2003 року

У листопаді того ж року Бріджит вийшла заміж за композитора Денні Ельфмана. У січні 2005 року вона народила сина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що папараці вдалося сфотографувати на прогулянці легендарного рок-музиканта Оззі Осборна.

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