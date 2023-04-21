Легендарного музиканта не впізнати: фото Оззі Осборна на прогулянці приголомшили шанувальників

У західних ЗМІ з'явилися свіжі знімки легендарного рок-музиканта Оззі Осборна. Папараці сфотографували 74-річного співака в Лос-Анджелесі. Оззі був на прогулянці з доглядальницею.

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Осборн насилу пересувався. У якийсь момент доглядальниця простягнула Оззі квіти, щоб він їх понюхав. Здавалося, співак не розуміє, що від нього хочуть.

Зазвичай, як пишуть американські газети, Осборн на прогулянках спирається на милиці або тростину. Цього разу він вирішив обійтися без них. І це коштувало йому чималих зусиль. Складалося враження, що Оззі ось-ось упаде.

Нагадаємо, Осборн страждає на хворобу Паркінсона. Саме цим пояснюється його нинішній стан. Крім того, 2019 року Оззі впав. Після цього йому знадобилася операція.

На початку 2023 року дружина співака Шерон заявила журналістам, що вони мають намір повернутися до Великої Британії. Останні 25 років подружжя з дітьми жило в Лос-Анджелесі, проте тепер вирішило переїхати. Відомо, що Осборни виставили на продаж свій будинок у Беверлі-Гіллз за 18 млн доларів.

Шерон наголосила, що рішення про переїзд ніяк не пов'язане зі станом здоров'я Оззі. «Я знаю, що люди будуть так думати. Але справа зовсім не в цьому. Просто настав час. Америка сильно змінилася, і не в кращий бік. Це більше не Сполучені Штати. Не залишилося нічого, що їх об'єднує. Зараз це не найкраще місце для життя», — заявила Шерон Осборн.

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