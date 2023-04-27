«Повернув приблизно 6 млн доларів»: Ніколас Кейдж погоджувався на ролі в низькопробних фільмах, щоб виплатити борги
Відомий голлівудський актор Ніколас Кейдж, який нещодавно повів під вінець п'яту дружину, 26-річну японку Ріко Шибату, визнав, що погоджувався на ролі у свідомо низькопробних фільмах, щоб виплатити борг у розмірі 6 млн доларів. Про це він заявив у популярному телешоу 60 Minutes американського телеканалу CBS.
«Я надто багато інвестував у нерухомість. Робив це не вчасно та часто невдало. Ринок обвалився, і я не зміг піти з нього в потрібний момент. Але я ніколи не подавав заяви про банкрутство. Повернув усе, що був винен — приблизно 6 млн доларів», — сказав актор.
Це були жахливі часи, зазначив Кейдж. І він хапався за будь-які ролі, навіть «самі вшиві». Робота допомагала йому не тільки платити за боргами, а й відволікала від похмурих думок:
«Звичайно, це були темні часи. Але робота завжди була моєю віддушиною. Можливо, це були не найкращі фільми, але все ж таки це була робота. Навіть якщо проект був убогим, його творці знали, що я не халтуритиму, що мені не все одно», — згадує Ніколас.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шерон Стоун заявила про втрату половини своїх грошей через недавнє банкрутство кількох американських банків.
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