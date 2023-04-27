Нові тренди у інтер’єрі для економних від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Вартість життя зростає у всьому світі. Економічні кризи, війни, зміни у кліматі, пандемія — все це цьому сприяє. Отож, у непрості часи людству доводиться переосмислювати споживацькі звички й змінювати їх. На допомогу приходить інформація про нові тренди. Виявляється, суміщати економію з життям зі смаком цілком можливо.

Отож, нові тренди у інтер’єрі для економних такі.

1. «Светри для меблів»

У світі набувають популярності «светри для меблів». Чохли та покривала для диванів та крісел дозволяють змінювати обстановку у помешканні у відповідності з вашими естетичними уподобаннями та настроєм. І навіть старі меблі виглядатимуть по-новому. Вбрання оселі можна також змінювати сезонно. Скажімо, взимку це можуть бути чохли з оксамиту чи штучного хутра, влітку — з льону. До речі, за словами відомого скандинавського тренд-аналітика Стефана Нільсона, деякі кольори спроможні дарувати людині відчуття щастя. Серед них — бірюзовий, абрикосовий та оливковий, а також фуксія. Влітку варто звернути увагу на середземноморський тандем блакитного та пісочного, який називають «поцілунком сонця». А от відомий скандинавський тренд-аналітик Герт ван де Кеукен стверджує, що деякі кольори у інтер’єрі мають навіть відновлювальні властивості. Це зазвичай відтінки, якими багата природа: зелені, теракотові, бежеві, рожеві… Білий та небесні відтінки (блакитний, світло-сірий, сіро-рожевий) дарують людині відчуття спокою. Останні навіть налаштовують на медитацію.

Певні кольори у інтер’єрі можуть дарувати відчуття щастя

2. Недорогі акценти у інтер’єрі

Освіжити обстановку у помешканні можуть вироби, що виготовлені власноруч — кераміка, плетені кошики, дерев’яні таці … Недосконалість виробів лише надасть вашому інтер’єру сентиментальності. До речі, у Скандинавії та Японії люди люблять милуватися неідеальними поверхнями. Дуже важливо бачити красу у незавершеності та недосконалості, адже й у природі не існує нічого ідеального. На думку тренд-аналітиків, у жителів скандинавських країн та Японії, як правило, відсутнє прагнення до досягнення так званої «невротичної» бездоганності. Навіть існує думка, що прагнення ідеального в багатьох випадках є показником того, що у минулому людина жила бідно та страждала від матеріальних труднощів, і таким чином вона підсвідомо хоче компенсації.

3. Другий шанс для речей

Якісні речі не варто викидати при мінімальному пошкодженні. Їх можна ремонтувати та реставрувати. Наприклад, мешканці Скандинавії залюбки купують красиві речі, що були у вжитку, та доповнюють ними свій простір. Це можуть бути скатертини, домоткані серветки, таці, келихи, сервізи, вази, статуетки… У епоху надмірного споживання такий підхід важливий й для збереження планети. Купуючи речі, поцікавтесь їхньою історією. Можливо, вона виявиться досить цікавою. Не обов’язково купувати текстильні та скляні комплекти. На думку відомих стилістів, мати штучні речі з історією — особлива насолода. До речі, за кордоном нині дуже популярні програми телебачення про ремонт та реставрацію речей. Ці захоплюючі шоу, де показано, як старі речі отримують новий шанс на життя, мають мільйонні перегляди.

Психологи стверджують, що улюблені речі дарують радість. Це може бути, скажімо, горнятко для кави чи статуетка, яку ви привезли з подорожі.

4. Прикрашайте оселю квітами

Якщо ваші меблі дещо застарілі, а помешкання потребує ремонту, і на все це зараз немає коштів, «оновіть» оселю за допомогою домашніх рослин у горщиках або квіткових букетів. Вони підійматимуть вам настрій щодня, а гостям у вашій оселі буде затишно та комфортно. Можливо, після візиту до вас вони й свою оселю прикрасять квітами.

Квіти створюють у оселі особливий затишок

До речі, у Скандинавії існує поняття «п'ятничний букет». Зазвичай у останній день робочого тижня люди, купуючи у супермаркетах продукти, не забувають придбати і букетик квітів, який буде радувати до наступної п’ятниці. Якщо ви мешкаєте у приватному будинку, прикрашайте живими квітами не тільки оселю, але й альтанку. Краса та затишок — чудові психологи. І ви можете впевнитись у цьому на власному досвіді.

Раніше ми розповідали про нові тренди у весняному манікюрі-2023.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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