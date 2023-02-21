Нові тренди у весняному манікюрі-2023: ідеї від нейл-стилістки Кармен Мірели
Весна вже не за горами. А це означає, що зимові тренди незабаром зміняться весняними. Це стосується і одягу, і взуття, і макіяжу, і, звичайно ж, манікюру.
Про те, які тренди будуть актуальними навесні 2023 року, «ФАКТАМ» розповіла відома нейл-стилістка, призерка Міжнародного чемпіонату з нігтьового мистецтва Кармен Мірела.
«Актуальні френч та деграде. Ці дизайни виглядають елегантно»
- Цього сезону особливо будуть затребувані нюдові та молочні відтінки в покритті, — каже Кармен Мірела. — Звичайно, актуальний і червоний колір. Що стосується форми, у пріоритеті овальна та квадратна.
— Яка довжина у тренді?
- Актуальні короткі нігті та середньої довжини.
— Що можете сказати про модний дизайн?
- У тренді — мінімалізм. Актуальні френч і деграде (перехід відтінків — Авт.). Обидва дизайни виглядають елегантно. У деграде особливо гарний перехід від пастельних відтінків до глибоких. Також у тренді стемпінг-манікюр. Наприклад, дуже ефектним буде в цій техніці «мармуровий» дизайн.
«Нюд та молочно-білий — мої улюблені відтінки»
— Дуже стильно виглядає один із ваших дизайнів у поєднанні з денімом.
-- Дякую. Ідеальний тандем деніму та мінімалізму. У поєднанні з денімом дуже ефектно виглядає в дизайні нігтів відтінок «синє чорнило».
— Чи в тренді матове покриття?
-- Звичайно. Особисто мені воно дуже подобається.
— Що надихає вас на створення краси?
— Іноді потрібна тиша. Іноді — навпаки, потрібне спілкування. Наприклад, із моїм сином.
- Який колір нігтів та дизайн вибираєте цієї весни для себе?
— Нюд і молочно-білий — мої улюблені відтінки. Звісно, люблю і червоний. Я віддаю перевагу елегантності в стилі.
Нагадаємо поради відомого нейл-стиліста Даніели Опроаїки щодо літнього педикюра.
Фото з альбому Кармен Мірели17
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