Нові тренди у весняному манікюрі-2023: ідеї від нейл-стилістки Кармен Мірели

Весна вже не за горами. А це означає, що зимові тренди незабаром зміняться весняними. Це стосується і одягу, і взуття, і макіяжу, і, звичайно ж, манікюру.

Про те, які тренди будуть актуальними навесні 2023 року, «ФАКТАМ» розповіла відома нейл-стилістка, призерка Міжнародного чемпіонату з нігтьового мистецтва Кармен Мірела.

Кармен Мірела: «Я віддаю перевагу елегантності в стилі»

«Актуальні френч та деграде. Ці дизайни виглядають елегантно»

- Цього сезону особливо будуть затребувані нюдові та молочні відтінки в покритті, — каже Кармен Мірела. — Звичайно, актуальний і червоний колір. Що стосується форми, у пріоритеті овальна та квадратна.

— Яка довжина у тренді?

- Актуальні короткі нігті та середньої довжини.

Дизайн «деграде» виглядає дуже стильно

— Що можете сказати про модний дизайн?

- У тренді — мінімалізм. Актуальні френч і деграде (перехід відтінків — Авт.). Обидва дизайни виглядають елегантно. У деграде особливо гарний перехід від пастельних відтінків до глибоких. Також у тренді стемпінг-манікюр. Наприклад, дуже ефектним буде в цій техніці «мармуровий» дизайн.

«Мармуровий» дизайн – один із актуальних дизайнів 2023 року

«Нюд та молочно-білий — мої улюблені відтінки»

— Дуже стильно виглядає один із ваших дизайнів у поєднанні з денімом.

-- Дякую. Ідеальний тандем деніму та мінімалізму. У поєднанні з денімом дуже ефектно виглядає в дизайні нігтів відтінок «синє чорнило».

За словами Кармен Мірели, у поєднанні з денімом ефектно виглядає в дизайні нігтів відтінок «синє чорнило»

— Чи в тренді матове покриття?

-- Звичайно. Особисто мені воно дуже подобається.

— Що надихає вас на створення краси?

— Іноді потрібна тиша. Іноді — навпаки, потрібне спілкування. Наприклад, із моїм сином.

- Який колір нігтів та дизайн вибираєте цієї весни для себе?

— Нюд і молочно-білий — мої улюблені відтінки. Звісно, люблю і червоний. Я віддаю перевагу елегантності в стилі.

Креативна інтерпретація френча може бути такою

Нагадаємо поради відомого нейл-стиліста Даніели Опроаїки щодо літнього педикюра.

Фото з альбому Кармен Мірели

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