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Політика

Хто є хто: ексміністр Табачник вступив на службу до екснардепа Балицького, який зрадив Україну

18:49 27 квітня 2023
Дмитро Табачник

Колишній міністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник, якого підозрюють у державній зраді, став радником колаборанта, голови окупаційної адміністрації Запорізької області євгена балицького. Про це 27 квітня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, опублікувавши скріншот із сайту партії «Єдина Росія». У розділі «кандидати» на сайті партії Дмитро Табачник вказаний як «радник голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

«Компанію пікаперу та учаснику секс-скандалу Толмачову, який навчатиме Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник. Цей нічому не вчитиме, але про всі помилки Балицького швиденько повідомляє кураторів з ФСБ. А щоб ефективніше контролювати захоплену територію, табачник балотується в депутати від путінської „Єдиної Росії“», — написав Іван Федоров у Telegram.

Як писали «ФАКТИ», у січні було заарештовано майно Табачника. Також стало відомо, що нещодавно родина гауляйтера Балицького терміново втекла з окупованого Криму до ОАЕ.

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