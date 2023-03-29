«Було дуже прикро їхати»: родина гауляйтера Балицького терміново втекла з окупованого Криму до Еміратів

Поки зрадник Євген Балицький, якого російські терористи призначили гауляйтером окупованих територій Запорізької області, розповідає пропагандистам про досвід відбирання «у тимчасове користування» квартир у мешканців Мелітополя, його родина перебирається на ПМП за кордон. Старший син гауляйтера з домочадцями згорнув бізнес і терміново залишив тимчасово окупований Крим, переїхавши до ОАЕ. Про це у фейсбуці повідомив мелітопольський журналіст Віталій Горбенко.

«Син гауляйтера Є. Балицького Олександр разом зі своєю дружиною Балицькою (Шишкіною) Анною Вікторівною та малолітньою донькою Нікою переїхали до Дубая з окупованого Севастополя на постійне місце проживання. Про це заявила дружина зрадника Анна на своїй сторінці в інстаграмі, — пише журналіст, проілюструвавши допис скрином зі сторінки невістки гауляйтера. На одному з фото Анна Балицька написала: «Було дуже прикро їхати (з Криму. — Авт .). Я буду сумувати. Ситуація змушує нас приймати важкі рішення в житті. Сьогодні заїхали до апартаментів у Дубаях і потихеньку облаштовуємось».

Сторінка Анни Балицької у соцмережі

За даними Віталія Горбенка, сам гауляйтер також терміново розпродає свій ресторанний бізнес у Севастополі. Певно, зрадники щось знають?

Цікаво, що біля будинку Балицького у Мелітополі цілодобово чергують люди у військовій формі. На думку Віталія Горбенка, гауляйтер попросив охороняти його, бо боїться помсти «мелітопольських партизанів», які вже вчинили кілька вдалих ліквідацій зрадників.

«Люди у тимчасово окупованому Мелітополі кажуть, що часто бачать гауляйтера Є. Балицького у приватному будинку, розташованому на вулиці Героїв Крут, 1/5, який зареєстрований на його батька Віталія Балицького.

Під час перебування гауляйтера за вказаною адресою навколо будинку чергують люди у військовій формі та кілька машин місцевої поліції.

Примітно, що торік у дворі вказаного будинку працювала спецтехніка для копання траншей та завозилося багато мішків із піском", — повідомив Віталій Горбенко.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив причини втечі сімей окупантів з України.

Також «ФАКТИ» публікували розповідь журналіста Віталія Горбенка про те, що у Мелітополі після допитів безвісти зникають українські активісти.

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