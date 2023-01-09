Маєток, земля, валюта: СБУ заарештувала майно ексміністра Табачника на 2 млн доларів

Майно колишнього міністра освіти України часів Януковича Дмитра Табачника, якому було повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, заарештовано.

Як повідомляють в СБУ, загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

Фото СБУ

«Для того, щоб „приховати“ свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь „переписав“ їх на своїх родичів. Втім, СБУ викрила цю „схему“ і отримала дозвіл суду на арешт активів», — зазначили в українській спецслужбі.

Фото СБУ

Серед заарештованих активів — ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м; житловий будинок площею понад 600 кв. м; 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га; банківський рахунок на 147 тис. дол.

Фото СБУ

В СБУ нагадали, що за даними слідства, Дмитро Табачник брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Він особисто консультував місцевих «гауляйтерів» і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду рф щодо забезпечення озброєної охорони «виборчих дільниць».

Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко стверджував, що на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну Дмитро Табачник був серед політиків-втікачів, яких росіяни привозили до Іванківського району. Тоді з Мозиря привозили Януковича, Клюєва, Якименка, Царьова та інших колишніх урядовців та «регіоналів». Таким загарбники бачили маріонетковий «уряд».

Фото СБУ

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