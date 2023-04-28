«Пережила найважчі моменти»: Гейлі Бібер розповіла про свій психічний стан після скандалу з Селеною Гомес

Модель та телеведуча Гейлі Бібер написала довгий і відвертий пост про своє психічне здоров'я, зазначивши, що події 2023 року стали найсумнішими і найважчими моментами її життя. Дружина Джастіна Бібера поділилася розлогою заявою у своєму Іnstagram. В останні кілька місяців соціальні мережі зіштовхнули Гейлі Бібер і колишню Джастіна Селену Гомес, що викликало багато ненависті з боку шанувальників і підписників.

«Я люблю жартувати про те, що я відчуваю, тому що іноді це легше, ніж визнати, що у мене важкі часи, — йдеться у заяві Гейлі. — Але, чесно кажучи, з початку 2023 року я пережила одні з найсумніших, найважчих моментів у моєму дорослому житті, і мій розум та емоції були, м'яко кажучи, крихкими. І я знаю, що багато інших людей відчувають те саме, що й я, тож просто знайте, що ви не самотні».

Гейлі додала другий пост, розповідаючи про те, як важливо поширювати позитив і як важливо, щоб люди були готові допомагати один одному.

«З огляду на це, давайте продовжувати підтримувати один одного. Будьмо поруч з коханими, друзями, родиною та незнайомцями. Просто будьмо там для людей… продовжуймо допомагати один одному, навіть коли це важко», — написала модель.

Пост Гейлі Бібер з'явився після кількох місяців драми між нею і Селеною Гомес, коли соціальні мережі нацьковували їх одна на одну і створювали вигаданий наратив про їхні стосунки. Протягом останнього року Гомес зверталася до шанувальників та намагалася змусити їх припинити цькування Бібер, просила залишити її в спокої.

«Гейлі Бібер звернулася до мене і повідомила, що отримує погрози смерті і такий ненависний негатив, — написала Гомес у своїй заяві. — Це не те, за що я виступаю. Ніхто не повинен зазнавати ненависті чи знущань. Я завжди виступала за доброту і дуже хочу, щоб це все припинилося».

Нагадаємо, Селена Гомес кілька років зустрічалася з Джастіном Бібером, їх стосунки були довгими і складним, але багато шанувальників досі вважають, що вони повинні продовжуватись.

Фото в заголовку з сайту https://elle.ua/

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram