Хейли Бибер: «Первый год в браке с Джастином Бибером был ужасным!»

Хейли Бибер — одна из самых известных моделей в мире. Ей 24 года. Ее девичья фамилия — Болдуин. Хейли — дочь популярного актера Стивена Болдуина и племянница еще более известного актера Алека Болдуина. Миссис Бибер она стала в сентябре 2018 года, выйдя замуж за канадского певца Джастина Бибера, одного из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки. Хейли относится к числу, как принято сейчас говорить, инфлюенсеров — пользователей соцсетей, оказывающих большое влияние на обширную аудиторию. У ее странички в Instagram больше 32 миллионов верных подписчиков. Ее модельная карьера развивается более, чем успешно. Она является «лицом» джинсов Levi’s, нижнего белья Calvin Klein, одежды Versace, нового парфюма Dylan Turquoise. Кроме того, уже два с половиной года Хейли работает креативным директором Adidas. И это далеко не полный список компаний и брендов с мировым именем, которые с радостью сотрудничают с миссис Бибер. Журнал Elle часть своего апрельского номера посвятил Хейли. Издание подготовило фотосессию с ней и откровенное интервью. Материал уже доступен на сайте Elle. «ФАКТЫ» предлагают перевод беседы миссис Бибер с журналистом Майком Сэйгером, которая состоялась 18 марта в Zoom.

«Мы с Джастином познакомились, когда ему было 14, а мне 12»

Хейли вышла на связь из арендуемого дома в Южной Калифорнии. Был прохладный вечер, поэтому она выбрала место возле разожженного камина. На самой сексапильной женщине в мире (по версии журнала Maxim) был черный свитер «оверсайз» и спортивные штаны от Baserange. В ногах крутился ее любимец Оскар, белый йоркширский терьер, рождественский подарок мужа…

— Хейли, позвольте начать с неожиданного вопроса. Вы носите защитную маску? Я знаю, что многих маски раздражают. А вас?

— Ношу и делаю это осознанно и охотно. Если честно, иногда это бывает неудобно. Все же я молодая женщина, использую косметику. Но я понимаю, что носить маску необходимо. Одно мне в этом нравится наверняка: маска скрывает мое лицо от многочисленных папарацци. Признаюсь, до сих пор не привыкла и вряд ли смогу когда-нибудь привыкнуть к их постоянному присутствию. Чувствую себя крайне неловко, когда за мной по пятам следуют взрослые мужики и фотографируют меня. Это дико, неприятно, странно. Нормальным такое не назовешь. Образно выражаясь, я много лет носила на публике маску, скрывая свои подлинные эмоции. Так что настоящая маска для меня не проблема.

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— Такое пристальное внимание со стороны папарацци появилось после того, как вы вышли замуж за Джастина Бибера?

— Иногда мне кажется, что я сталкиваюсь с папарацци со дня моего рождения. Мой отец — Стивен Болдуин, младший из четырех братьев Болдуин, каждый из которых стал актером и сделал неплохую карьеру в кино. Но и моя мама Кеннья Деодато тоже из очень известной семьи. Она родилась в Бразилии. Ее отец и мой дедушка — знаменитый пианист, композитор, продюсер Эумир Деодато. Он работал со многими звездами, например, с Бьорк или группой Kool & the Gang. Его музыка звучит в десятках популярных фильмов. Помните драму «Луковое поле»? Фильм, конечно, старый, 1979 года, но я его смотрела несколько раз.

Хейли Бибер: "Чувствую себя крайне неловко, когда за мной по пятам следуют взрослые мужики и фотографируют меня"

— А как же познакомились ваши родители?

— О, я обожаю эту историю! Мама рассказывала мне ее много раз. Это было в Нью-Йорке. Они случайно оказались в одном автобусе. Им было тогда по 19 лет. Мама училась в Школе дизайна Парсонса, а папа работал разносчиком пиццы и о кино только мечтал. Кстати, он был тогда по уши влюблен в женщину, которая преподавала актерское мастерство его старшему брату, моему дяде Алеку. Мама увидела симпатичного парня и не стала выходить на своей остановке, поехала дальше. Вышла вместе с ним и оказалась в совершенно незнакомом ей районе Нью-Йорка… А спустя четыре года они поженились и до сих пор вместе! Я знаю, что порой они доводят друг друга до белого каления. Но они по-прежнему влюблены, и это прекрасно. Для меня история их знакомства, их брака — самая романтичная во всем мире. В детстве я фантазировала о том, как тоже случайно встречу своего единственного и выйду за него замуж. И это обязательно произойдет рано, когда мы будем совсем молоды, чтобы прожить всю жизнь вместе.

"С детства фантазировала о том, как случайно встречу своего единственного и выйду за него замуж", - откровенничает Хейли Бибер

— Похоже, мечта сбывается?

— О, да! Я даже превзошла своих родителей (смеется). Они познакомились, когда им было по 19 лет. А я впервые увидела Джастина, когда ему было 14, а мне 12.

— И вы сразу влюбились?

— Вот тут все было не так, как в моих фантазиях. Отец привел меня на телешоу Today. Среди гостей был и Джастин. Папа знал, что маме нравится, как поет Бибер. И отец подошел к нему за кулисами, представился, представил меня. Сказал какие-то комплименты.

— И что Джастин?

— Похоже, он понятия не имел, кто такой Стивен Болдуин! Вежливо улыбался, кивал. А я демонстративно стояла рядом, скрестив руки на груди, словно изображала из себя мученицу. Джастин протянул мне руку, я нехотя пожала ее и снова стала мученицей. Самое смешное, что в тот момент я жутко собой гордилась. Еще бы! Меня познакомили с мальчиком, о котором мечтают по ночам миллионы девчонок, а я ему даже не улыбнулась! Всем своим видом показала, что он не произвел на меня впечатления. А потом мы встретились снова уже в 2015 году. Стали взрослее, успели пережить первые серьезные разочарования, узнали больше о самих себе. Стали дружить, помогать друг другу советами. Затем у меня начался роман с Шоном Мендесом (популярный канадский певец. — Ред.). Но это продолжалось недолго. В июне 2018 года Джастин и я сошлись снова и в ноябре поженились…

«Чувствовала себя как на горячей сковородке»

— Это было совместное решение?

— Думаю, да. Мы уже хорошо знали друг друга. Как я говорила, у нас был период дружеских взаимоотношений. Влюбленность пришла позже. Но до этого перехода мы не раз вместе, как друзья, обсуждали свое будущее. Именно тогда выяснилось, что и Джастин, и я хотим создать семью как можно раньше. Строить наши жизни с кем-то, кого любим, кому верим. И вот летом 2018 года Джастин вдруг сказал мне: «Мне надоели все эти бесконечные тусовки, вечеринки. Я устал от такой жизни. Меня уже тошнит от всех этих девиц, которые вешаются мне на шею и на все согласны при первой же встрече…» Он был в депрессии. Она усугублялась еще и тем, конечно, что у него обнаружили болезнь Лайма. Его преследовали головные боли, повышенная усталость. Ему нужна была поддержка. И мы решили пожениться. Я вдруг поняла, что люблю Джастина, люблю по-настоящему. Мы подали документы на регистрацию брака и получили свидетельство в сентябре, за два месяца до моего 22-летия. Никто не знал о том, что мы поженились. Рассказали родным только в ноябре. А со свадьбой и вовсе не спешили. Сыграли ее через год. Я не возражала. Была согласна ждать столько, сколько нужно. Для меня главным было то, что мы поженились и что мы вместе. Признаюсь, даже сейчас, когда я говорю вам, что вышла замуж в 21 год, сама понимаю, что звучит это несерьезно и даже глупо. Однако я уверена, что это не было поспешным решением. Мы оба, как говорят, знаменитости. И многое уже испытали в жизни, чтобы понять, чего хотим на самом деле.

— И как вы себя чувствуете в роли миссис Бибер?

— Первый год был ужасным! Я чувствовала себя как на горячей сковородке. Все, чего мне хотелось, это спрятаться! Вот тут вы правы, до замужества я не представляла себе, что такое настоящее внимание папарацци. Ни секунды анонимности! Тебе в спину постоянно кто-то дышит. Посторонние люди лезут во все твои дела. Но хуже всего был троллинг в соцсетях. Меня возненавидели поклонницы Джастина. На меня полился такой поток ненависти, что пришлось отключить комментарии в Instagram. Сегодня я открыла их только для своих друзей. Мои бизнес-партнеры были крайне недовольны. Они говорили, что невозможность комментировать фото снижает популярность моей странички и, как следствие, негативно отражается на коммерческом эффекте. А я им на это отвечала: «Идите вы со своим коммерческим эффектом знаете куда?! Меня терроризируют, а вы тут про коммерческую выгоду рассказываете. Мне плевать!»

Хейли Бибер: "Даже сейчас, когда я говорю, что вышла замуж в 21 год, сама понимаю, что звучит это несерьезно и даже глупо"

«Жизнь в самоизоляции укрепила наши отношения»

— Но теперь вы возвращаетесь к активной жизни в Интернете. Насколько я знаю, в марте запустили личный канала в YouTube…

— Да, мне хочется делиться с людьми своими мыслями, идеями, тем, что меня интересует или беспокоит.

— И что же это?

— О, тем много! Психическое здоровье, брак, религия, политика, мода, косметика, уход за кожей. А иногда я просто показываю, как живу. Например, на днях выложила видео девичника, который устроила со своими лучшими подругами. Это Кайли и Кендалл Дженнер. Я приготовила нам бургеры и камамбер на гриле. Кайли запекла цыпленка с зеленым горошком. Кендалл сделала суфле из сладкого картофеля. Мы болтали, веселились, сплетничали. Вели себя как самые обычные девчонки. Было здорово!

— Как я понимаю, второй год брака вам нравится больше?

— Да, и тут неожиданно помогла пандемия… Я очень осторожно отношусь к заявлениям о положительных сторонах того, с чем все мы столкнулись в 2020 году. Столько горя, смертей. Но вынуждена признать, что для нас с Джастином этот год стал долгожданным длительным отпуском, который мы проводим вместе. Жизнь в самоизоляции укрепила наши отношения. Мы все делаем вдвоем. Привели наши дела в порядок, насколько это возможно. Стало значительно проще согласовывать рабочие графики. Нам этого раньше не удавалось.

— Хотите сказать, что у вас теперь все идеально?

— Идеальных отношений не существует в принципе. Но за этот год мы еще лучше узнали друг друга и научились слышать друг друга. Конечно, у нас бывают ссоры, проблемы. Но мы любим друг друга, и это главное.

— Не хочется устраивать для вас сейчас холодный душ, но вы же знаете, как быстро распадаются молодые голливудские пары…

— Вы хотите сказать, что браки знаменитостей обречены в принципе? Да, очень много пар расстаются. И для этого необязательно быть знаменитыми. Но есть и другие примеры. Мои родители. Согласна, что под пристальным вниманием СМИ и соцсетей выстраивать отношения гораздо сложнее. Но у нас с Джастином есть прочная основа. Это любовь и взаимное доверие. Если возникают сложности, обращаемся к психотерапевту. Делаем то, что считаем нужным в таких случаях. Главное, что мы оба настроены позитивно. Вот купили для нашей семьи дом…

По словам Хейли, у них с Джастином есть прочная основа - любовь и взаимное доверие

— Кстати, почему тогда снимаете жилье?

— До замужества у меня никогда не было своего дома. Родительский не в счет. Я арендовала жилье. И мне очень хотелось иметь собственное. Чтобы устроить там все так, как я себе представляю. И вот прошлым летом мы нашли чудесный дом в Беверли-парк. Он построен в стиле Тюдор. Обошелся нам в 25,8 миллиона долларов. Там площадь больше тысячи квадратных метров. И у меня начались бесконечные встречи с дизайнерами, декораторами, мебельщиками. Хочу, чтобы все было идеально. Поэтому, пока ведутся работы, мы снимаем этот дом.

— Испытываете какие-то неудобства?

— Особых проблем нет. Но это все же чужой дом. Поэтому приходится многое согласовывать с хозяевами. Например, наличие домашних животных. Если на Оскара они согласились, то двух наших кошек пришлось пока отдать моей кузине.

— Почему?

— Суши и Тунец у нас особенные. Порода называется саванна. Это гибрид, выведенный селекционерами относительно недавно. Они скрестили дикого африканского сервала с египетской домашней породой мау.

— Я слышал, что в 2015 году саванну признали самой дорогой породой в мире. Это правда?

— Не знаю, но не удивлюсь. За нашу пару, а мы их брали котятами, пришлось заплатить 35 тысяч долларов.

— И теперь вы с ними расстались?

— Да, но это же не навсегда. Суши и Тунец замечательные, но немного сумасшедшие. Когда мы сюда переехали, то привезли их с собой. И вот буквально в первый же вечер мы сидим с Джастином на кухне, а она, я сейчас покажу… Видите? Она отделена от гостиной стеклянной раздвижной дверью. Мы ужинаем, как вдруг у нас за спиной раздается жуткий звук, словно кто-то ударил чем-то тяжелым по стеклу. Нет, это не звон бьющегося стекла, а такой нарастающий звенящий гул, от которого вот-вот лопнут барабанные перепонки! Оборачиваемся и видим, как Тунец висит расплющенным на этой двери! Он прыгнул на нее и будто прилип! Все четыре лапы широко расставлены, и без того большие глаза расширены. Вид словно у Человека-паука. Мы онемели. Тунец висит так секунд 30, потом медленно сползает вниз и оказывается, наконец, на полу. После этого он в ужасе срывается с места и исчезает где-то в другой комнате. После такого инцидента хозяева дома, как вы понимаете, высказались против…

— Скучаете за кошками?

— Очень! Они у нас такие замечательные. Все время мурлыкают, словно разговаривают с тобой. Но ведут себя порой, как дикие.

— Говорят, у вас на теле 19 татуировок. То ли я уже слепой, то ли вы сидите далеко от камеры, но я не вижу ни одной…

— На самом деле их уже больше 20. Специально не выставляю их напоказ. Прошу делать мне татуировки, так сказать, в незаметных местах.

— Можете сказать, где, например?

— Последнюю сделала на безымянном пальце, чтобы ее закрывало обручальное кольцо. Это буква J. С нее начинается имя моего мужа. Я захотела сделать ее внезапно, когда была в Нью-Йорке. У меня есть постоянный мастер, Доктор Ву. У него студия в Лос-Анджелесе. А тут я вдруг зашла к первому попавшемуся. Мне никто из друзей не поверил, что я это сделала. Правда, потом пришлось все же обратиться к Доктору Ву. Татуировка под кольцом стала затираться. Мой мастер обновил ее, использовав лучшие чернила. Хотите, покажу?

— Если можно…

Хейли Бибер приближает веб-камеру к руке, снимает с пальца обручальное кольцо с овальным бриллиантом весом 7 каратов и показывает татуировку.

"Татуировок на моем теле уже больше 20, но я специально не выставляю их напоказ", - говорит Хейли

— Вам нравится, Майк? По-моему, стильно.

— Согласен. Но мое внимание привлекла другая татуировка, на соседнем пальце. Это пистолет?

— Вы правы. Ошибка юности. Мне было 18, когда я ее сделала. Тогда мне казалось, что пистолет — это круто. Но сейчас я уже так не думаю. Сегодня оружие ассоциируется для меня с насилием… И я жалею, что у меня есть такая татуировка.

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Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Mike Sager / Elle)

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