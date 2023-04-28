«Не забудемо жоден злочин»: Зеленський показав фото та відео наслідків ракетної атаки ворога

Російські військові вночі 28 квітня масовано обстріляли міста України. На ракетний терор збоку російських окупантів відреагував президент Володимир Зеленський.

За словами президента, під завалами будинку в Умані залишаються люди. Унаслідок атаки окупантів, на жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина.

Також у Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини.

«Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор», — написав президент.

Глава держави подякував Повітряним силам, зенітникам та всім, «хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей».

«Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності», — певен президент Зеленський.

Фото з Умані



Як повідомляли «ФАКТИ», в Умані проходять рятувальні роботи біля зруйнованого будинку, які можуть тривати цілу добу. Зросла кількість жертв. На цей час відомо про 9 загиблих.

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