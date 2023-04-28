Удар ворога по Умані: зросла кількість загиблих та постраждалих

В Умані, яка попала під ракетний удар росіян у п'ятницю, 28 квітня, зросла кількість загиблих. На даний час відомо про 9 жертв ракетного удару.

Рятувальна операція триває.

Вранці голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про 6 загиблих.

«На жаль, уже маємо шістьох загиблих унаслідок ракетних обстрілів. Ще дев'ятеро — в лікарні», — розповів він.

У будинку в Умані практично знищений перший під'їзд. У під'їзді проживало 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищено. Повідомив в етері одного з телеканалів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, розбір завалів може зайняти одну добу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росія отримає адекватну відповідь на цей удар.

«Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності», — написав президент у соцмережі.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Україні. В Умані Черкаської області одна ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок. Повідомлялось про 4 загиблих. Також під удар росіян попало місто Дніпро, де внаслідок ворожої атаки загинула жінка та трирічна дитина.

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