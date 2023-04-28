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Меган візуально змінилася: шанувальники обговорюють різні теорії

22:30 28 квітня 2023
Меган Маркл

Ніхто не очікував цих гостей заздалегідь: принц Гаррі і Меган Маркл несподівано з'явилися на грі баскетбольної команди L.A. Lakers в Лос-Анджелесі. Пара виглядала розслабленою і в гарному настрої, сяяла і жартувала один з одним, повідомляє t-online.

Меган була вдягнена в рожевий піджак з недбало засуканими рукавами, срібні прикраси і туфлі на високих підборах. Гаррі прийшов у білій сорочці, темному костюмі та кросівках. Камери на стадіоні зняли зіркову пару і показали сцену, в якій Гаррі намагався поцілувати свою дружину. Вона посміхнулася і відштовхнула його, після чого він скривився.

Раніше, однак, Меган викликала обговорення іншим публічним виходом. Вона з'явилася на конференції TED Talks, присвяченій медичним технологіям у США, по відеозв'язку на виступі своєї подруги і фотографа Місан Гарріман, яка в минулому робила сімейні портрети її, Гаррі та їхніх двох дітей Арчі та Лілібет.

Фотографії з відео зараз поширюються в соціальних мережах. Шанувальники обговорюють ймовірні зміни у зовнішності 41-річної Меган. Одні вважають, що вона сяє «природною красою», інші саркастично зауважують, що Меган перенесла хірургічну операцію.

Нагадаємо, на церемонії коронації Чарльза ІІІ буде присутній принц Гаррі, а його дружина Меган Маркл залишиться вдома з дітьми.

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