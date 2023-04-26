Чисто по-американски: Меган Маркл і принц Гаррі цілувалися на баскетбольному матчі в Лос-Анджелесі

Днями у спортивному комплексі Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі відбувся баскетбольний матч між місцевим клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» та гостями «Мемфіс Гріззліс». Трибуни були переповнені. В один із тайм-аутів на головному табло раптом з'явилося зображення принца Гаррі та Меган Маркл, яка не приїде на коронацію Чарльза III. Виявилося, що Сассекси теж прийшли повболівати за «Лейкерс».

Подружжя побачило себе на величезному екрані, засміялося, і Гаррі поцілував Меган. Вийшло суто по-американськи. Оператори спеціально вишукують у залі для глядачів симпатичні пари і виводять зображення на табло. За негласною традицією, така парочка має публічно поцілуватися. Це називається kisscam.

Принц Гаррі та Меган Маркл прийшли повболівати за команду Лос-Анджелеса

Західні ЗМІ зазначають, що Меган була щаслива опинитися у центрі уваги. Гаррі виглядав трохи збентеженим.

Відзначили репортери й вбрання 41-річної герцогині. Вона була в легкому рожевому костюмі, який складався з досить коротких шортів та об'ємного блейзера торгової марки Staud Clothing. Все це поєднувалося з білою футболкою та туфлями тілесного кольору на високих підборах Aquazzura.

Гаррі був у джинсах, білій футболці та темному піджаку, на ногах — білі кросівки.

До речі, серед глядачів було багато знаменитостей. Вболівати за «Лейкерс» прийшли популярний комік Адам Сендлер, Кім Кардаш'ян із матір'ю та донькою, відомий адвокат Рік Генау. Юрист, до речі, сидів поруч із Сассексами, і Меган часто обмінювалася з ним враженнями від гри. Генау пив пиво з пляшки.

Тим часом стало відомо, через яку фразу про своїх дітей принц Вільям не має наміру миритися з братом Гаррі. Можливо, через цей конфлікт Гаррі не буде присутній на низці заходів в дні коронації, зокрема на коронаційному концерті.

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