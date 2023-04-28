«Шахтар» здобув вольову перемогу на полі «Колоса»: відеоогляд матчу чемпіонату України

У п'ятницю, 28 квітня, поєдинком у Ковалівці фінішувала програма ігрового дня 23-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 23-й тур

28 квітня (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:3 (Оріховський, 14 — Бондаренко, 47, з пенальті, Траоре, 52, Келсі, 80). Юніорські склади — 1:1.

«Шахтар»: Трубін, Гочолейшвілі (Конопля, 46), Бондар, Матвієнко, Михайличенко (Топалов, 86), Степаненко, Судаков, Джурасек (Зубков, 46), Бондаренко, Швед (Тотовицький, 74), Траоре (Келсі, 79).

До поєдинку «Колос» вважався для «Шахтаря» одним з найзручніших суперників. У минулі роки гірники виграли у сільської команди з Київської області сім із восьми поєдинків (за однієї нічиєї) із загальною різницею м'ячів 22:5. Але цього разу команда Ярослава Вишняка показала лідерові зуби, навіть вигравши перший тайм завдяки влучному удару ексдинамівця Оріховського.

Ось тільки після перерви «Шахтарю» вистачило менше, ніж 10 хвилин, щоб перевернути все з ніг на голову. Спочатку на 47-й хвилині Бондаренко реалізував пенальті, а невдовзі він вдало асистував Траоре. Ближче до закінчення зустрічі гол венесуельця Келсі, який тільки-но вийшов на заміну, остаточно позбавив «Колос» надії на порятунок.

Додамо, що завдяки успіху в Ковалівці «Шахтар» не лише зміцнив лідерство в УПЛ, а й збільшив свою забивну серію у чемпіонаті України до 22 матчів.

«Металіст» (Харків) — «Динамо» (Київ) — 1:3 (Прядун, 81 — Сирота, 70, Ванат, 75, Вівчаренко, 90+1). На 49-й хвилині вилучено Романюка («Металіст»). Юніорські склади — 0:1.

«Верес» (Рівне) — «Львів» — 3:2 (Кучеров, 13, Близниченко, 18, Шестаков, 49 — Свржняк, 4, 45). Юніорські склади — 2:1.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 56 очок (23 матчі);

2. «Дніпро-1» — 48 (21);

3. «Зоря» — 46 (22);

4. «Динамо» — 44 (23);

5. «Олександрія» — 34 (21);

6. «Колос» — 30 (23);

7. «Ворскла» — 29 (22);

8. «Кривбас» — 28 (22);

9. «Інгулець» — 26 (22);

10. «Металіст 1925» — 25 (22);

11. «Верес» — 24 (23);

12. «Чорноморець» — 23 (22);

13. «Минай» — 22 (22);

14. «Рух» — 19 (22);

15. «Металіст» — 19 (23);

16. «Львів» — 13 (23).

Бомбардири: 19 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 9 — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Назарій Русин («Зоря»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

У 23-му турі УПЛ 29 квітня зіграють: «Зоря» — «Чорноморець», «Минай» — «Металіст 1925», «Інгулець» — «Дніпро-1», «Рух» — «Ворскла» і «Кривбас» — «Олександрія».



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Шахтаря» зник безвісти під Бахмутом.

Фото ФК «Колос»

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