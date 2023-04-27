Де і коли дивитися онлайн «Металіст» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 23-го туру УПЛ

У п'ятницю, 28 квітня, трьома поєдинками стартує програма 23-го туру чемпіонату України з футболу. «Динамо», в якому Мірчу Луческу на тренерській посаді тимчасово змінив Олександр Шовковський, зіграє в Ужгороді проти «Металіста», що ще не перемагав в УПЛ у 2023 році.

Харків'яни не можуть відібрати очки у киян у чемпіонаті країни аж 10 років, відколи у вересні 2013-го розгромили гранда на своєму полі — 3:0. Після цього «біло-сині» обіграли опонента у шести зустрічах поспіль (зокрема у матчі першого кола поточного сезону — 3:0) із загальним рахунком 18:4.

Вбачають букмекери фаворитом столичний клуб і в майбутньому протистоянні. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «Металіста» приймає з коефіцієнтом 9,90, на нічию — 5,60, на виграш «Динамо» — 1,32.

Ще у двох зустрічах ігрового дня «Верес» у зустрічі проти «Львова» у Рівному зробить чергову спробу виграти, нарешті, перший домашній поєдинок на реконструйованому «Авангарді», а в гості до «Колоса» у Ковалівку завітає лідер прем'єр-ліги «Шахтар», який підписав контракт із 19-річним центральним півзахисником з Еквадору Денілом Кастілло.

Ще п'ять матчів туру заплановано на суботу, 29 квітня. Стартує ігровий день зустріччю на столичній арені імені Лобановського між «Зорею», що навесні виграла шість із семи зустрічей, та «Чорноморцем», а також поєдинком у Минаї між місцевим однойменним клубом та «Металістом 1925», який здобув у минулому турі довгоочікувану перемогу. «Дніпро-1», який вирвав на останніх секундах три очки у «Руха», гостюватиме в Петровому у «Інгульця», «Рух» на «Арені Львів» чекає у гості «Ворсклу», а у Кривому Розі за три очки битимуться «Кривбас» та «Олександрія», яка за Руслана Ротана зіграла внічию в шести із семи проведених зустрічей.

Чемпіонат України. 23-й тур

28 квітня (п'ятниця)

«Металіст» — «Динамо» 13:00 «2+2»

«Верес» — «Львів» 13:00 Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Колос» — «Шахтар» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

29 квітня (субота)

«Зоря» — «Чорноморець» 13:00 УНІАН

«Минай» — «Металіст 1925» 13:00 Setanta Sports, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Інгулець» — «Дніпро-1» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Рух» — «Ворскла» 15:00 УНІАН

«Кривбас» — «Олександрія» 15:00 Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports, ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд:

1. «Шахтар» — 53 очки (22 матчі);

2. «Дніпро-1» — 48 (21);

3. «Зоря» — 46 (22);

4. «Динамо» — 41 (22);

5. «Олександрія» — 34 (21);

6. «Колос» — 30 (22);

7. «Ворскла» — 29 (22);

8. «Кривбас» — 28 (22);

9. «Інгулець» — 26 (22);

10. «Металіст 1925» — 25 (22);

11. «Чорноморець» — 23 (22);

12. «Минай» — 22 (22);

13. «Верес» — 21 (22);

14. «Металіст» — 19 (22);

15. «Рух» — 19 (22);

16. «Львів» — 13 (22).

Бомбардири: 19 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»).



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренеру «Динамо» Мірчі Луческу замінили коронарний стент і відклали операцію на нозі.

Фото ФК «Динамо»

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