Безпілотники атакували бухту в Севастополі: Дім москви залишився без шибок (відео)

У середу, 22 березня, в окупованому Севастополі було чути вибухи — місцева «влада» заявила про знищення безпілотників. Нагадаємо, що попередню атаку морськими дронами по ворожих кораблях у Севастопольській бухті Сили оборони України провели восени минулого року, пошкодивши кілька із них.

«Гауляйтер» тимчасово окупованого міста михайло развожаєв заявляв, що морські дрони «намагалися проникнути в бухту», що «моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї» і що «відпрацювало ППО по повітряній цілі».

Він заявив, що військові кораблі не постраждали, а "від вибухів знищених морських безпілотників у будинках на Леніна 2, у Домі москви повибивало шибки". Дім москви – триповерхова будівля на площі Нахімова, 1, в ній розміщується московський культурно-діловий центр.

Хронологію подій наводить канал «Кримський вітер» .

Перший вибух пролунав близько 4:30 і був не дуже гучним.

О 4:46 у центральному районі Севастополя почули сильний гуркіт. Від ударної хвилі в квартирах затремтіли вікна та двері, завили машини. При цьому севастопольці зазначають, що зараз не бачать диму і не чують жодних сирен спецтранспорту. Таких вибухів чули три з проміжком у 10−15 хвилин.

5:44 — повідомляють про новий звук вибуху.

5:53 — севастопольці кажуть, що у місті чути автоматні черги. Припускають, що йде стрілянина по БПЛА.

6:00 — у морській бухті, як і раніше, регулярно чути постріли і гуркіт. Севастопольці повідомляють, що в акваторії працюють кораблі ЧФ. Диму ніде над містом не видно.

6:13 — знову в місті шумно. Повідомляється про активну роботу ППО.

6:23 — севастопольці повідомляють, що бачать при вході в бухту дивні вогні, ймовірно, збитий морський БПЛА.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня українські дрони атакували залізничний вузол у Джанкої. Українська розвідка повідомляла, що були знищені ракети «Калібр», які транспортувалися.

Раніше повідомлялося, що восени минулого року нафтові термінали в Новоросійську атакували дрони з моря.

Фото з Вікіпедії

1021

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram