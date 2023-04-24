Трохи не дотягнув до кремля: під москвою впав «український» безпілотник з вибухівкою

В росії продовжують відбуватися дивні речі — на російські мiста падають бомби, які окупанти приготували для України, несподівано спалахують пожежі, горять нефтебази і т.п.

От і напередодні під столицею рф, біля міста Ногінська, виявили триметровий безпілотник з вибухівкою — на нього натрапила місцева мешканка, яка хоронила у лісі своє кошеня.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Жінка натрапила на літальний апарат, коли поверталася назад, проте побоялася повідомити поліцію. Натомість жінка виставила фото у мережі, а один з учасників чату зателефонував поліцейським.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, безпілотник, імовірно споряджений зарядами C-4.

Повідомляється, що на місці падіння дрона вибухотехніки працювали близько п'яти годин. При цьому, звідки було запущено безпілотник, наразі невідомо. Втім, місцева влада поспішила заявити, що він «український».

Варто зазначити, що днем раніше, неподалік місця падіння літального апарату, постраждав автомобіль — в нього влетіла дивна деталь. Жінка за кермом відразу зупинила транспортний засіб і зателефонувала до поліції, розповівши, що удар по машині був дуже сильним.

Правоохоронці оформили предмет як деталь, що випала з машини, що їхала назустріч, забрали її і поїхали.

Інцидент з авто стався неподалік селища імені Воровського — там же, де виявили безпілотник UJ-22 Airborn, що впав, з 17 кілограмами вибухівки.

Нагадаємо, в окупованому Криму останнім часом постійно чути вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про «бавовну» в районі аеродромів та військових частин.

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