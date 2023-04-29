Без довідки пільг не буде: чи потрібно переселенцю, який повернувся додому, змінювати місце проживання в «Дії»

Внутрішні переселенці, які повернулися додому, мають скасувати свій статус ВПО. Це можна, зокрема, зробити через застосунок «Дія». Якщо статус не скасовується, то потрібно звернутися до управління соцзахисту населення.

Як зазначають у Мінсоцполітики, таким людям не потрібно змінювати адресу фактичного місця проживання в «Дії», потрібно просто знятися із обліку внутрішньо переміщених осіб.

В разі виникнення додаткових питань, потрібно звернутися за консультацією до управлінь соцзахисту, точні контактні дані яких можна дізнатися через департаменти соцполітики ОВА.

«Якщо ви скасуєте довідку ВПО, то разом з цим припиняються виплати та пільги, що з цим пов'язані. Поновити довідку ВПО ви зможете, якщо знов будете змушені переїхати в іншу область з території, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованої території», — додали у міністерстві.

Раніше у Мінсоцполітики радили переселенцям, які змінювали місце реєстрації через «Дію» і яким затримували виплати на проживання, також звертатися до управлінь соцзахисту населення за новим місцем перебування.

Фото Pixabay

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