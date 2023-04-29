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Суспільство та люди

Без довідки пільг не буде: чи потрібно переселенцю, який повернувся додому, змінювати місце проживання в «Дії»

9:29 29 квітня 2023
Телефон та ноутбук

Внутрішні переселенці, які повернулися додому, мають скасувати свій статус ВПО. Це можна, зокрема, зробити через застосунок «Дія». Якщо статус не скасовується, то потрібно звернутися до управління соцзахисту населення.

Як зазначають у Мінсоцполітики, таким людям не потрібно змінювати адресу фактичного місця проживання в «Дії», потрібно просто знятися із обліку внутрішньо переміщених осіб.

В разі виникнення додаткових питань, потрібно звернутися за консультацією до управлінь соцзахисту, точні контактні дані яких можна дізнатися через департаменти соцполітики ОВА.

«Якщо ви скасуєте довідку ВПО, то разом з цим припиняються виплати та пільги, що з цим пов'язані. Поновити довідку ВПО ви зможете, якщо знов будете змушені переїхати в іншу область з території, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованої території», — додали у міністерстві.

Раніше у Мінсоцполітики радили переселенцям, які змінювали місце реєстрації через «Дію» і яким затримували виплати на проживання, також звертатися до управлінь соцзахисту населення за новим місцем перебування.

Фото Pixabay

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