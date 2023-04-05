Автоматично виплати не призначать: що потрібно зробити переселенцям, які змінили місце реєстрації через «Дію»

Внутрішньопереміщеним особам, які змінили місце реєстрації через «Дію», потрібно звернутися до органу соцзахисту для продовження виплат. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«До Мінреінтеграції надійшли звернення від внутрішньо переміщених осіб, яким затримуються виплати допомоги на проживання. Йдеться про випадки, коли громадяни змінили місце реєстрації за допомогою порталу „Дія“. Як повідомили у Мінсоцполітики, наразі питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання потребує доопрацювання. Для вчасного отримання допомоги на проживання ВПО потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення за новим місцем фактичного проживання. Органи соцзахисту не повинні вимагати у ВПО оформлення повторної заяви на отримання допомоги. Виплати мають продовжитися на основі вже зареєстрованої заяви за місцем попереднього проживання. Для цього працівники соцзахисту мають надіслати запит на отримання електронної справи, яка попередньо сформована на підставі зареєстрованої заяви від переселенця», — йдеться у повідомленні.

Допомога на проживання буде нарахована за всі місяці з моменту зміни фактичного місця проживання ВПО. У Мінсоцполітики запевнили, що питання щодо автоматичного перепризначення допомоги на проживання буде вирішено до кінця квітня.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити переселенцю, який намагався скасувати довідку ВПО через «Дію», але його заявку на скасування не було виконано.

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