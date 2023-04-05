У скасуванні довідки ВПО відмовлено: що робити переселенцю у цій ситуації
Внутрішні переселенці мають змогу в «Дії» не лише отримати довідку ВПО, але й скасувати цей статус. Втім, громадянин на свій запит може отримати повідомляння у застосунку, що його заявка на скасування довідки ВПО не виконана.
Про те, що робити в цьому випадку, розповіли у Мінсоцполітики. Переселенцям, чий статус не скасовано, радять звернутися до найближчого управління соцзахисту населення (УСЗН) та дізнатися причини відмови.
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Дізнатися точні контактні дані УСЗН можна на сайтах Обласних державних адміністрацій (Обласних військових адміністрацій) через Департаменти соціального захисту населення.
Раніше у Мінреінтеграції розповіли, що робити, якщо переселенцю відмовляють у наданні допомоги на проживання.
Фото Pixabay49
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