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Суспільство та люди

У скасуванні довідки ВПО відмовлено: що робити переселенцю у цій ситуації

10:21 5 квітня 2023
Смартфон

Внутрішні переселенці мають змогу в «Дії» не лише отримати довідку ВПО, але й скасувати цей статус. Втім, громадянин на свій запит може отримати повідомляння у застосунку, що його заявка на скасування довідки ВПО не виконана.

Про те, що робити в цьому випадку, розповіли у Мінсоцполітики. Переселенцям, чий статус не скасовано, радять звернутися до найближчого управління соцзахисту населення (УСЗН) та дізнатися причини відмови.

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Дізнатися точні контактні дані УСЗН можна на сайтах Обласних державних адміністрацій (Обласних військових адміністрацій) через Департаменти соціального захисту населення.

Раніше у Мінреінтеграції розповіли, що робити, якщо переселенцю відмовляють у наданні допомоги на проживання.

Фото Pixabay

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