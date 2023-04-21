Після трьох місяців з моменту скандалу навколо питання харчування солдатів ЗСУ були створені різні робочі групи та оголошена реформа і боротьба з корупцією, а Мінекономіки на чолі з Юлією Свириденко ініціює новий недолугий механізм закупівель, пише delo.ua.

На сьогоднішній день Міністерство економіки нового механізму закупівель харчування для армії не розробило, посилаючись на складність поставленого завдання. Про це у своїй авторській колонці пише політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

«Головний сюрприз, який завзято замовчує Міністерство економіки, не влаштовує ритейлерів, — положення Постанови КМУ № 335, яка сьогодні регулює процес закупівлі цього виду послуги. Про це йдеться у відповідному роз'ясненні. Постачальник послуги не має права отримувати прибуток (!!!). Тобто, заперечується сама ідея підприємництва — підрядник має ризикувати, сплачувати податки, штрафи у разі збою постачання, а прибуток отримувати не може», — пише експерт.

За його словами, іншим потенційно небезпечним моментом для великих роздрібних мереж стане необхідність постійної взаємодії із правоохоронними органами. «Якщо раніше ритейлери працювали з комерційними покупцями, то освоєння таких обсягів бюджетних коштів неминуче приверне увагу силовиків, які заробляють на „обілечуванні“ бізнесу. „Принад“ роботи з бюджетними грошима багато — починаючи від регулярних обшуків (сьогодні кримінальні справи порушено стосовно всіх постачальників послуг усіма правоохоронними органами одночасно), до арешту рахунків», — пояснив політолог.

На його думку, в запропонованій міністром економіки Юлією Свириденко системі закупівель є великі корупційні ризики.

«З аналізу звітів Міністерства економіки про спільні наради з представниками роздрібних мереж випливає, що ритейлери побоюються істотних коливань цін на продукти та просять коригувати їх щотижня. Міністерство оборони, зрозуміло, не погоджується, тому що для цього потрібно буде повністю змінити законодавчу базу у сфері держзакупівель. Чим співробітники повинні керуватися при ухваленні цих цін? І головне — такий суттєвий вплив людського фактору корупційні ризики лише підвищить у рази», — каже Кулик.

За його словами, спрощення проблеми до «везти картоплю з Обухова до Житомира» не спрацювало. А підсумки переговорів із роздрібними мережами показали, що саме нерозуміння різниці між постачанням товару та послугою із забезпечення є ключовим.

«Ритейлери висловилися, що існуюча система є для них складною та незручною. Але вона зручна для армії і, найголовніше, працює», — пише Віталій Кулик.

Він також повідомив, що існуюча система забезпечення армії продовольством розроблялася і вдосконалювалася багато років, і, як показали 14 місяців війни, працює ефективно.

«Викликає підозру риторика Міністерства економіки про те, що потрібно врахувати побажання роздрібних мереж щодо організації логістики та ціноутворення. Вдумайтеся — не ритейлери вникають у потреби армії та підлаштовуються, а хтось із чиновників намагається підлаштувати систему забезпечення армії під побажання та для зручності ритейлерів. Запитання — кому це вигідно? Хто намагається під гаслами боротьби з корупцією побудувати новий „схематоз“, під окремих ритейлерів?», — каже політолог.

На його думку, поки немає робочої моделі, поки сама влада не змінить законодавчо-нормативну базу і не прибере надмірно дозвільну надбудову, протягувати схематоз під крупних ритейлерів для заробітку кількох чиновників в Мінекономіки не варто, тому що наслідки усі відчують на фронті.

Як повідомлялось, уряд ініціював створення робочої групи під головуванням першого віцепрем’єр міністра — міністра економіки Юлії Свириденко, яка має розробити оновлену систему закупівель продуктів харчування для армії. Йдеться про зміну підходів до державних закупівель продуктів у військовій сфері таким чином, щоб максимально розширити конкуренцію для постачальників.

Нагадаємо, міністерство оборони планує розширити кількість постачальників харчів у Збройні сили, а також запровадити гнучку, але уніфіковану систему меню.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram