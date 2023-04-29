«Дніпро-1» здобув ювілейну перемогу та продовжує гонитву за «Шахтарем»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 29 квітня, пройшли ще п'ять матчів 23-го туру української прем'єр-ліги, в рамках якого легенда «Динамо» Олександр Шовковський дебютував у якості в.о. головного тренера «біло-синіх» з перемоги над «Металістом».

Чемпіонат України. 23-й тур

29 квітня (субота)

«Інгулець» (Петрове) — «Дніпро-1» — 0:2 (Довбик, 58, з пенальті, Когут, 63). Юніорські склади — 1:2.

Підопічні Сергія Ковальця налаштовувалися дати бій одному з лідерів і протрималися трохи більше тайму. А потім протягом п'яти хвилин пропустили двічі (20-й гол у сезоні забив дніпрянин Артем Довбик, продовживши свою гольову серію вже до п'яти матчів) і зрештою поступилися. До речі, ця перемога стала для «Дніпра-1» ювілейною, 50-ю, в українській прем'єр-лізі.

«Зоря» (Луганськ) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:1 (Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 — Єрмаков, 44). Юніорські склади — 5:0.

Одесити в останніх восьми матчах зазнали лише однієї поразки, і в поєдинку із «Зорею» цілком могли розраховувати на успіх. Але підопічні Патріка ван Леувена не зазнали особливих проблем, здобувши впевнену перемогу, а другий забитий у ворота номінальних гостей м'яч став для луганчан ювілейним, 750-м, у чемпіонатах України.

«Минай» — «Металіст 1925» (Харків) — 1:1 (Вітенчук, 72, з пенальті — Безуглий, 52). Юніорські склади — 1:0.

«Минаю» вдалося перервати «суху» серію харків'ян, які не пропускали у двох останніх поєдинках, але цього вистачило лише для результативної нічиєї. Закарпатці, як і раніше, перебувають у зоні ризику, йдучи в зоні плей-оф за право залишитися у вищому дивізіоні наступного сезону.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Олександрія» — 2:1 (Стецьков, 65, Микитишин, 81 — Мірошниченко, 90+2). Юніорські склади — 0:2.

У Кривому Розі першої поразки в якості головного тренера «Олександрії» зазнав Руслан Ротань, який прийняв команду з Кіровоградської області в зимове міжсезоння. А самі олександрійці перервали свою безпрограшну серію, яка налічувала дев'ять матчів.

«Рух» (Львів) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Климчук, 90+2, з пенальті — Степанюк, 57). На 90+1-й хвилині вилучений Яворський («Ворскла»). Юніорські склади — 2:1.

«Ворскла» вела в рахунку по ходу другого тайму (забитий м'яч став для полтавців ювілейним, 850-м, в українському вищому дивізіоні), але втратила перемогу в компенсований час, коли був вилучений Яворський, а господарі реалізували пенальті. Утім, львів'яни, як і раніше, не можуть виграти після зміни тренера, продовживши свою серію без перемог в УПЛ до восьми матчів.

28 квітня (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:3 (Оріховський, 14 — Бондаренко, 47, з пенальті, Траоре, 52, Келсі, 80). Юніорські склади — 1:1.

«Металіст» (Харків) — «Динамо» (Київ) — 1:3 (Прядун, 81 — Сирота, 70, Ванат, 75, Вівчаренко, 90+1). На 49-й хвилині вилучений Романюк («Металіст»). Юніорські склади — 0:1.

«Верес» (Рівне) — «Львів» — 3:2 (Кучеров, 13, Блізніченко, 18, Шестаков, 49 — Свржняк, 4, 45). Юніорські склади — 2:1.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 56 очок (23 матчі);

2. «Дніпро-1» — 51 (22);

3. «Зоря» — 49 (23);

4. «Динамо» — 44 (23);

5. «Олександрія» — 34 (22);

6. «Кривбас» — 31 (23);

7. «Ворскла» — 30 (23);

8. «Колос» — 30 (23);

9. «Металіст 1925» — 26 (23);

10. «Інгулець» — 26 (23);

11. «Верес» — 24 (23);

12. «Чорноморець» — 23 (23);

13. «Минай» — 23 (23);

14. «Рух» — 20 (23);

15. «Металіст» — 19 (23);

16. «Львів» — 13 (23).

Бомбардири: 20 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 9 — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Назарій Русин («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Данило Сікан, який побив п'яного росіянина, оголосив про заручини.

Фото СК «Дніпро-1»

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram