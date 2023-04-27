Футболіст збірної України, який побив п'яного росіянина, оголосив про заручини: романтичне відео

Чемпіон світу U20 з футболу, форвард «Шахтаря» та збірної України Данило Сікан, який побив на зборі в Туреччині п'яного росіянина-провокатора, оголосив про заручини зі своєю коханою Тетяною.

Пропозицію руки та серця 22-річний футболіст зробив дівчині ще 18 квітня, але про це пара, яка зустрічається з 2019 року, повідомила на своїх сторінках в Instagram лише зараз.

«Кохаю тебе. 18.04.23», — написала наречена Сікана.

Про майбутню дружину найкращого бомбардира «Шахтаря» у нинішньому сезоні Тетяну Дятел відомо, що вона народилася у Кривому Розі. Навчалася і живе красуня в Києві, займаючись модельним бізнесом.

Нагадаємо, що Данило Сікан, який продав свою медаль чемпіона світу U20 заради допомоги українській армії, народився в Житомирі, а футбольні ази осягав у Львові. Окрім Шахтаря", форвард виступав за «Карпати», «Маріуполь» та німецьку «Ганзу». У складі збірної України чемпіон та володар Суперкубка країни зіграв шість поєдинків та забив один м'яч, а його хет-трик у ворота словаків допоміг «молодіжці» пробитися до фінального турніру Євро-2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Данило Сікан провів романтичну відпустку з коханою у Домінікані.

Фото Instagram

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