Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом доби противник завдав 1 ракетного, 29 авіаційних ударів та здійснив близько 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомили в Генеральному штабі України.

«Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни мужньо тримають оборону», — йдеться у повідомленні.

Так, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні атаки противника в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

«В районі Мар’їнки в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях. Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців зс рф до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії. Російські окупанти посилили контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим. Так, з 26 квітня, окупанти збільшили кількість патрулів, на дорогах місцевого значення підсилили пости поліції співробітниками фсб рф, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта», — повідомили в Генштабі.

Протягом доби авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Також захисники України збили два ворожих БпЛА типу «Shahed-136/131», один розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10» та ще один БпЛА невстановленого типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

Як писали «ФАКТИ», раніше представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що внаслідок вибуху в Севастополі 29 квітня було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Їхня загальна ємність — близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту рф.

Фото: Генштаб ЗСУ

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