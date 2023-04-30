Український боксер Чухаджян переможно повернувся на ринг у Мадриді: відео нокауту

Український боксер Карен Чухаджян (22 перемоги, 12 з них — нокаутом, 2 поразки), який у січні програв бій за титул тимчасового чемпіона за версією IBF американцю Джарону Еннісу, переможно повернувся на ринг.

У рамках вечора боксу на арені «Візінк-Центр — Паласіо де Депортес» у Мадриді, де напередодні матч баскетбольної Євроліги закінчився масовою бійкою, 27-річний киянин у ліміті напівсередньої ваги (до 66,7 кг) нокаутував венесуельця Мічела Маркано (29 перемог, 25 з них — нокаутом, 8 поразок, 1 нічия).

Вже у першій трихвилинці український боксер вірменського походження потужним ударом по печінці відправив суперника у нокдаун. А у другій Чухаджян ще одним «пострілом» по корпусу змусив суперника здатися — кут венесуельця викинув на ринг рушник.

Додамо, що до січневої невдачі підопічний В'ячеслава Сенченка виграв на професіональному рингу 21 бій поспіль. Своєї єдиної до цього поразки Чухаджян зазнав у своєму дебютному поєдинку в 2015 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик приїхав на фронт до українських воїнів та відправив «подарунок» рашистам.

Фото LuckyPunch

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