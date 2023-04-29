Усик приїхав на фронт до українських воїнів та відправив «подарунок» рашистам (відео)

Володар чемпіонських поясів по версіям WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні українець Олександр Усик, який замість Тайсона Ф’юрі має боксувати з іншим британцем Деніелем Дюбуа, навідався на фронт.

Боксер вирішив підтримати моральний дух захисників України та приїхав до військових на Бахмутівському напрямку. Більше того — Олександр приміряв на себе роль мінометника, самостійно зарядивши зброю та «шмальнувши» по ворожих позиціях (на снаряді Усик написав «Слава Україні» та «Жыве Беларусь»), після чого разом із побратимами на автомобілі залишив позицію.

Звичайно ж, не обійшлося без спільних фото з чемпіоном світу.

Нагадаємо, що бій із Тайсоном Ф’юрі за об’єднання чемпіонських поясів у суперважкій вазі був остаточно зірваний наприкінці березня. За словами промоутера Усика, наш співвітчизник міг розраховувати на гонорар у 60 млн доларів за поєдинок із британцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик звинуватив Ф’юрі у боягузтві.

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