Українець Чухаджян побив суперника та захистив чемпіонський пояс у Німеччині: відео бою

Пізно ввечері в суботу, 2 липня, в німецькому Ердінгу пройшов вечір боксу, головною подією якого став бій між володарем чемпіонського поясу WBA Inter-Continental українцем Кареном Чухаджяном (21 перемога, 11 з них — нокаутом, 1 поразка) та австралійцем Блейком Мінто (14 перемог, 3 з них — нокаутом, 3 поразки, 2 нічиї).

Це був перший захист титулу для киянина. Карен дуже впевнено провів поєдинок, не дозволивши ні на мить засумніватися у своїй перевазі. У підсумку побиття австралійця припинилося після шостого раунду, коли кут Мінто відмовився від продовження бою.

Відео бою Чухаджян — Мінто

Додамо, що Чухаджян продовжив свою переможну серію на профірингу до 21 поєдинку — своєї єдиної поразки в кар'єрі Карен зазнав у дебютному бою в 2015 році.

Зазначимо, що в рамках вечора боксу в Ердінгу ще двоє українців перемогли в чемпіонських поєдинках. Непереможний Петро Іванов (16 перемог, 11 з них — нокаутом) технічним нокаутом у четвертому раунді завершив бій проти поляка Роберта Таларека, ставши володарем титулу IBF International у другій середній вазі, а Андрій Веліковський (21 перемога, 14 з них — нокаутом, 2 поразки, 2 нічиї) достроково, в шостому раунді, впорався з румуном Каталіном Парасківану, захистивши пояс IBO Inter-Continental у середній вазі.

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