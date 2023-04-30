В Україні вже загинуло більше 190 тисяч військових рф, — Генштаб ЗСУ

Розпочалася 431-а доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій — Бахмут та Мар’їнка, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

Незважаючи на значні втрати, російський противник не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Так минулої доби окупанти завдали 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Захищаючи рідну землю, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

В результаті умілих дій ЗСУ ворог втратив ще 470 «одиниць» особового складу, 2 танки, 5 ББМ, 6 артсистем та одну — РСЗВ, 4 тактичних безпілотники, засіб ППО та кілька автомобілів і цистерн.

Оперативна статистика Генштабу ЗСУ

В коментарях українці прославляють наші Збройні сили, дякують воїнам та вітають їх з Днем прикордонника.

Нагадаємо, військовослужбовці Прикордонних військ воюють нині на найгарячіших напрямках, аби відновити кордони України 1991 року.

Фото Генштабу ЗСУ

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